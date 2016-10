Les députés réclament, encore et toujours, des 4X4

Politique

Assemblée nationale

Le ministre des finances et du budget, Gervais Rakotoarimanana, n’a pas répondu présent à la deuxième convocation des députés. Ces derniers sont évidemment très remontés contre lui d’autant qu’ils ont des urgences à régler dans les meilleurs délais selon eux.

Comme cette session est prévue pour l’adoption de la loi des finances initiale, les députés mettent le paquet sur toutes les questions relatives aux financements divers. Les chers élus persistent et signent : ils veulent leur 4X4. Ils n’en démordent pas, ils exigent l’introduction de l’achat de 4X4 dans le budget de l’Assemblée nationale. Ils réclament également plus de budget pour les assistants parlementaires. Pour le budget du CLD (comité local de développement) de l’ordre de 200 millions d’ariary, les députés n’apprécient pas du tout que l’Etat central à travers le ministère des finances et du budget détermine à l’avance sa répartition. Selon les députés, il appartient à chaque district de déterminer son utilisation en fonction des besoins de chaque collectivité.

Le ministère des finances et du budget se montre discret après la séance musclée que le ministre a eue avec les députés au début de la semaine. Seule explication : la loi des finances parviendra à temps entre les mains des députés mais doit encore passer en Conseil des ministres avant. Notons que le Sénat est également en ébullition sur la question financière. Cette institution exige de bénéficier les mêmes avantages que celles des députés.

En tout cas, le gouvernement aura du mal à faire passer la loi des finances initiale si ces diverses exigences de nos chers élus ne sont pas satisfaites. A moins qu’il n’ait, encore, recours à des mallettes magiques.