Les députés forcent l’inscription des 4X4 dans la loi des finances 2017

« Que ceux qui nous critiquent sans arrêt sur les 4X4 se fassent élire députés aussi » défie avec arrogance Razafimily Constance, député élu sous la couleur du Leader Fanilo. « Nous allons inscrire les 4X4 dans la loi des finances 2017 », continue l’élu sûr de lui. Autrement dit, point d’adoption de loi des finances 2017 sans 4X4. Avec leur indécence et cynisme habituels, pour justifier leur forcing sur ces histoires de 4X4, ils expliquent que les 4X4 des députés sont surtout utilisés pour « servir la population ». Les 4X4 selon cet élu du Leader Fanilo servent d’ambulance, de taxi-brousse, pour enlever les ordures, utilisés par la gendarmerie pour attraper les dahalo….. Le député de Moramanga Charles Randriamahefa quant a lui a déjà déclaré le plus sérieusement du monde que « le peuple a honte si un député prend le taxi-brousse » pour justifier son insistance pour avoir son 4X4. Donc si les députés réclament à cor et à cri les fameux 4X4 c’est pour honorer le peuple affamé ! Les rares députés qui ne sont pas tout à fait d’accord pour ces histoires de 4X4 n’osent pas s’exprimer.

En tout cas, le ton est donné, aucune loi de finances qui tienne sans 4X4. Et en surplus du refus d’adoption de la loi des finances, les députés menacent de ressortir, une fois de plus, motion de censure et motion de déchéance s’ils n’obtiennent pas satisfaction.

L’Exécutif qui a l’habitude d’arroser les députés en sommes sonnantes et trébuchantes par mallette interposée, est pour le moins embêté. Il faut la loi des finances initiale pour avancer, or l’Exécutif a promis aux bailleurs de fonds dont le FMI (Fonds monétaire internationale) de veiller à la bonne utilisation des fonds publics. Comment justifier l’octroi de 4X4 aux députés malgaches aux yeux des bailleurs de fonds alors que ce sont les étrangers FAO, PNUD, PAM ou Banque mondiale qui se démènent pour nourrir la population affamée du Sud à l’heure actuelle ? Sans oublier la réunion des bailleurs au début de mois de janvier à Paris. Car si les fonds qu’on quémande partout serviront à satisfaire l’appétit indécent des chers élus, il vaut mieux rester sur place.