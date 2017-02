« Les délestages sont derrière nous »

Energie

Olivier Mahafaly

Le Premier ministre Olivier Mahafaly explose de joie. Il a été à la centrale hydroélectrique de la Mandraka. Les efforts déployés par les services de la Météorologie et la Jirama et le gouvernement ont porté leurs fruits ; les pluies sont tombées et elles ont suffisamment approvisionné les centrales hydroélectriques de la Jirama d’Andekaleka et de la Mandraka. Les barrages de Mantasoa et d’Antelomita sont au beau fixe et l’électricité produite par la société d’Etat dépasse les besoins des ménages et entreprises de la capitale et du réseau interconnecté. Le chef du gouvernement se frotte les mains et rappelle que son équipe est toujours en train de chercher la solution durable pour pouvoir satisfaire les abonnés et les besoins d’électrification du pays en adoptant les énergies renouvelables. Fait remarqué : le Premier ministre a déclaré que le fuel lourd de Tsimiroro est incontournable car il est moins onéreux par rapport au gazole ; et il permet de palier aux éventuelles carences de l’hydroélectrique.

Les délestages sont maintenant derrière nous, insinue le Premier ministre car si la Jirama produit aujourd’hui 240MW contre un besoin de 210MW du réseau. Les abonnés n’auront non plus aucun souci en matière de fourniture d’eau. Une nouvelle station d’eau de la Jirama à Mandroseza sera inaugurée très prochainement, en plus de celle d’Ankadivoribe et de celle de Faralaza, explique Olivier Mahafaly. Les habitants et abonnés de la Jirama dans la commune rurale d’Ivato, porte d’entrée de la capitale seront-ils enfin approvisionné en eau aussi bien auprès des bornes-fontaines que dans les foyers ?