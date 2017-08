Les communautés de pêcheurs réclament le droit de pêche exclusif le long de la bande littorale malgache

Socio-économique

Ressources halieutiques

Les communautés côtières de Madagascar revendiquent d’une voix forte leur droit fondamental à exploiter et gérer durablement leurs sites de pêche traditionnels. 500.000 personnes vivent de la pêche à Madagascar, dont 83% sont des petits pêcheurs.

Les communautés de pêcheurs de Madagascar se sont mobilisés massivement lors du 4è Forum national du réseau MIHARI (Gestion locale des ressources marines) à Fort-Dauphin. Le réseau MIHARI regroupe actuellement 150 communautés, intégrés dans 64 associations réparties dans les zones côtières de Madagascar. Ces populations prennent donc en main leur destin avec l’appui des ONGs, et mettent en place des Aires Marines Gérées Localement (AMGL). Les représentants de ces communautés côtières vivant de la pêche, venant de tout Madagascar revendiquent ainsi au Gouvernement malgache de leur accorder un droit de pêche exclusif le long de la bande littorale, comme c’est souvent le cas dans les autres pays du monde. En effet, elles subissent actuellement une pression des bateaux de pêche industriels qui entrent en compétition directe dans l’exploitation de leurs ressources et contribuent largement à la dégradation des écosystèmes fragiles.

Les communautés demandent également des mesures fortes pour réduire l’impact des engins de pêche destructeurs, en grande partie responsable de la baisse des stocks halieutiques côtiers et de la dégradation des habitats sensibles. En particulier, le mauvais usage des engins de pêche les plus destructeurs, telle que les moustiquaires, doit être éradiqué par un effort conjoint.

Enfin, elles souhaitent que leurs dina (loi communautaire) sur la gestion des ressources marines soient mieux reconnus et homologués plus rapidement. Ces textes sont en effet reconnus comme un outil efficace pour garantir la bonne gestion des Aires Marines Gérées Localement (AMGL).

Ces trois motions ont été préparées par les communautés au sein du réseau MIHARI, à l’occasion de plusieurs concertations régionales et du forum national, rassemblant, au total les voix de plus de 400 pêcheurs tout le long des côtes malagasy. Elles ont été adoptées à l’unanimité en présence du Directeur Général du Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche le 31 juillet dernier.