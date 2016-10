Société

Affaire Soamahamanina

Le délai imparti aux autorités pour la libération sans conditions de cinq des leurs ayant expiré, les manifestants de Soamahamanina ont repris leur mouvement de contestation ce jeudi 27 octobre 2016. Ils promettent de poursuivre leur mouvement tous les jeudis ; et ce malgré la présence massive et en principe dissuasive des forces de l’ordre.

Depuis le 20 septembre dernier, quatre (4) militants et sympathisants du mouvement Vona Soamhamanina ont été arrêtés. Ils ont réclamé avec d’autres villageois, la libération des deux responsables de l’association Vona emprisonnés auparavant dans le cadre d’une manifestation pour le départ définitif de la société Jiuxing Mines Sarl.

Cinq individus sont toujours sous mandat de dépôt à la prison d’Antanimora. Il s’agit de Pierre Robison, Tsihoarana Andrianony, Fenohasina Andriaendrikiiarivo, Tojo Guillaume Andriarajaoniaina et Augustin Ranaivoarivelo. Ils attendent leur instruction car ils ont été incarcérés dans le cadre de la procédure « FAME » qui dispose légalement de trois (3) mois, extensible jusqu’à deux (2) mois si besoin, d’après la Procureure du Tribunal de Première Instance d’Antananarivo, pour transmettre les dossiers à la juridiction de jugement. Mais tout dépend du cours des enquêtes qui peut s’achever à tout moment ajoute-t-elle. Pour l’instant plusieurs charges courantes dans des cas semblables à des manifestations sans autorisation et gênant l’ordre public et la circulation, pèsent sur ces individus.

Les manifestants de Soamahamanina continuent de revendiquer des déclarations officielles des plus hautes autorités pour l’annulation du permis d’exploitation octroyé à la compagnie chinoise pour que les habitants et exploitants miniers de Soamahamanina puissent continuer de jouir de « leur or ».