Les centrales thermiques de Jovenna à Ambohimanambola bientôt fonctionnelles

Energie

De nouvelles installations de groupes fonctionnant au fuel lourd viennent d’être inaugurées à Ambohimanambola. Ces groupes devront mettre fin au délestage de la capitale et de ses environs selon les explications du président du conseil d’administration (PCA) de la Jirama, Hyacinthe Befeno Todimanana et des responsables sur place ; elles diminueront en même temps le coût de production ajoutent-ils, tout en précisant que c’est le fruit de la collaboration de la société importatrice de produits pétroliers Jovenna et de plusieurs techniciens et opérateurs turcs. Avec sa capacité de 100 MW, dont 48 MW seront disponibles dès la fin du mois de juillet si le reste sera atteint le mois suivant, ces nouvelles installations assureront la fourniture d’électricité sur le réseau interconnecté Andekaleka, Antananarivo, Arivonimamo, et Antsirabe. Reste à payer les carburants. Car il s’agit toujours de groupes qui ont besoin de carburant, quel que soit le type de carburant. Donc, quand la Jirama n’a pas les moyens de payer les carburants en question, le risque de délestage peut ressurgir. La Jirama est encore dépendante du trésor public jusqu’à maintenant alors que le prix au niveau des consommateurs est assez élevé.

D’après le PCA de la Jirama, l’utilisation de l’huile lourde est moins onéreuse par rapport au gasoil. Le coût de production à l’huile lourde est réduit à près de 50%. Ce qui permet des économies à la Jirama et une révision à la baisse des tarifs peut éventuellement être envisagé. Toujours est-il que beaucoup se demandent pourquoi l’huile lourde de Tsimiroro extraite par Madagascar Oil a fait l’objet de manœuvre sournoise dans les appels d’offre pour la fourniture de fuel oil aux centrales de la Jirama. Sachant que l’Etat malgache est actionnaire de Madagascar Oil par l’intermédiaire de l’OMNIS, pourquoi ne pas utiliser l’huile lourde de Tsimiroro produite sur place au lieu du fuel lourd importé ?

Côté redressement, la Jirama semble se focaliser surtout sur les consommateurs qui n’ont droit à aucune erreur. Les grands notamment les grands débiteurs de la Jirama dont les différents ministères et organismes étatiques sont toujours insolvables mais consomment sans modération. Les grosses magouilles qui ont précipité la faillite de la Jirama sont oubliées aussi.