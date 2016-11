Les avoirs illicites ciblés

Société

Lutte contre la corruption

Pour la réforme de la loi anti-corruption, un atelier pour la validation de l’avant-projet sur le recouvrement des avoirs s’est tenu hier 4 novembre 2016 au DLC Anosy. Ce texte juridique fait suite et complète la réforme de la loi Pôles anti-corruption (PAC). Cet avant-projet a été élaboré pour l’instauration d’un mécanisme de saisie et confiscation, dont la mise en place d’une agence de recouvrement des avoirs criminels. Les principaux acteurs concernés sont le Comité technique qui a élaboré l’avant-projet -constitué par le ministère de la Justice, le ministère des Finances et du Budget, le Comité pour la Sauvegarde de l’Intégrité (CSI), le SAMIFIN et le BIANCO, et un expert provenant du PNUD. Il y a également les différentes associations et collectifs qui œuvrent dans la lutte contre la corruption.

L’avant-projet sera soumis à l’Assemblée Nationale lors de la session ordinaire en cours. Il entre également dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Renforcement de l’Etat de Droit (RED) par le ministère de la Justice, appuyé par le PNUD. Les parties prenantes ont présenté chacun leurs propositions pour améliorer l’avant-projet.

Un Budget supplémentaire dans la LF

Dans l’exposé des motifs du projet de Loi de Finances pour 2017, la lutte contre la corruption est également propulsée. En effet, l’allocation du budget au BIANCO s’est élevée de plus de 40% par rapport à cette année 2016. Le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière(CDBF), opérationnel à partir de l’année 2017, aura également son allocation. SAMIFIN sera doté des moyens pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Cette lutte est ainsi renforcée de partout, à l’exemple de l’initiative tsycoolkoly, œuvrant plus dans une approche de proximité, pour que les citoyens puissent dénoncer les cas de corruption. Tous ces projets et ces programmes visent tous à éradiquer le problème de la corruption, une pratique ancrée dans la société Malagasy au quotidien, la population en est souvent la principale victime.