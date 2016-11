Les autorités luttent contre les pauvres ?

Société

Sommet de la Francophonie

Interdit d’être pauvre, tel est le mot d’ordre pour l’accueil du Sommet de la Francophonie ou du moins le ressenti du commun des Malgaches à l’approche du sommet. Toutes les mesures de cache-misère sont prises par les autorités pour bien accueillir cet évènement tant attendu par les dirigeants HVM. Le Préfet d’Antananarivo n’a de cesse de répéter que l’interdiction pour les pousse-pousse et charrettes de circuler ne date pas de la francophonie mais il s’agit d’une opportunité pour appliquer le texte à la lettre. Les sans-abris comme les mendiants sont délogés du centre ville et des abords des endroits jugés prestigieux. Aucune information officielle sur la destination de ces indésirables mais les faits sont là. On sait cependant qu’une partie de ces sans abri, notamment les femmes et les enfants, doivent passer la nuit dans les locaux du Service d’entretien des bâtiments administratifs à Isotry qui leur sont ouverts de 17h à 5h. Il leur est fourni un repas d’appoint, des nattes et des couvertures.

Pour l’interdiction des véhicules à deux roues, comme pour l’interdiction d’être pieds-nus ou de porter de sandales, de chaussures en mauvais état ou de vêtements sales, les autorités se renvoient la responsabilité. Les responsables de la sécurité renvoient la responsabilité vers la commune ou le ministère de la population. Toujours est-il que le Premier ministre, Mahafaly Olivier, dément les propos selon lesquels il y aurait atteinte à la liberté de l’individu de port des chaussures ou de sandales ou non. Le ministre du Transport, Benjamina Ramanantsoa, confirme que la circulation est libre pour tous mais qu’il y a des réglementations à respecter. Le chef de l’EMMO Faritany, le Général Florence Rakotomahanina pour sa part avertit qu’il y aura des restrictions à observer à tout prix.

En tout cas, mauvaise organisation ou faillite de la communication du Sommet de la Francophonie car la majorité de la population non seulement ne se sent pas du tout concerné mais ne retient que les décisions de cache-misère. Comme l’a prédit le SEFAFI (Observatoire de la vie Publique), la francophonie ne bénéficie qu’à une poignée de dirigeants et organisateurs.