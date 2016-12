Les Etats Unis encouragent les citoyens à exiger des comptes

Gouvernance

Redevabilité

« Redevabilité à Madagascar : de la théorie à la pratique », tel est le projet de 250 000 US$ que le gouvernement américain à travers un Fond d’Appui Economique du Département d’Etat, vient de lancer avec le consortium dirigé par l’European Centre for Electoral Support et le Center for Creative Leadership, en partenariat avec les organisations Malagasy Liberty_32 et ONG Tolotsoa. Selon l’ambassadeur des Etats-Unis à Madagascar, Robert Yamate, « la redevabilité implique pour les citoyens à travers la société civile d’avoir le courage de soulever les questions difficiles, d’exiger des gouvernants la transparence et l’inclusion, et de faire le suivi des promesses et de la mise en œuvre des projets de développement ainsi que des programmes de lutte contre la corruption. Pour les gouvernants, ceci implique la volonté politique et le courage de pratiquer la transparence et l’inclusion. » Ce projet entend renforcer la culture de la transparence et renforcer les relations entre les élus et l’électorat, entre citoyens et dirigeants.

La redevabilité est l’un des principes fondamentaux de la démocratie ; « une réelle redevabilité signifie souvent faire la lumière dans les endroits sombres et lever le voile sur des vérités que beaucoup préfèreraient tenir cachées » d’après le Sous-Secrétaire d’Etat Sarah Sewall rappelle l’ambassadeur.

Le rôle des citoyens et d’une société civile forte reste primordial afin de rendre tous les acteurs démocratiques redevables – qu’ils soient gouvernants, élus ou de la branche exécutive, acteurs du secteur public ou privé, membres de la société civile, et même simples citoyens.

Le gouvernement américain veut surtout à travers ce projet, promouvoir l’engagement citoyen, en particulier parmi la jeunesse Malagasy et renforcer la communication, l’éducation civique et la sensibilisation sur les actions de lutte contre la corruption.