Politique

Election présidentielle de 2018

« Bénédiction et soutien inconditionnel des Ampanjaka aux efforts de développement », tel est le message de la Présidence de la République relatif à la visite du chef de l’Etat à Farafangana ce 4 janvier 2017. La campagne est lancée pour la course à la magistrature suprême. Après le parti politique HVM de la région Haute Matsiatra, c’est le groupe des Ampanjaka du « Grand Sud-Est », (« lonaka, olobe, ndrianony ») de réclamer officiellement et solennellement la candidature de Hery Rajaonarimampianina aux prochaines élections présidentielles. Les « Ampanjaka » vont soutenir cette candidature et faire sa propagande, sachant qu’ils sont les autorités admises et reconnues les premières autorités les plus proches des populations dans les zones enclavées et reculées du pays, précise un représentant des « Ampanjaka » hôtes de la cérémonie.

Mais sommes-nous en république ou dans quel mode de gouvernance ? Les « Ampanjaka » ont remis au président de la République des résolutions en dix (10) points. La première recommandation est cette candidature et leur soutien indéfectible, ensuite (ou en échange ?) la restauration de la Justice pour mettre un terme à la justice populaire, le réengagement des conscrits. Autres recommandations : le rétablissement du « hasina » des « Ampanjaka » dont entre autres, les indemnités dès lors qu’ils effectuent des missions de l’Etat et des bourses d’études pour leurs progénitures. Les « Ampanjaka » ont aussi demandé à être doté des moyens de télécommunications pour assurer la communication avec les autorités civiles et militaires (et le président).

En matière de développement, la construction de ponts et d’infrastructures socio-économiques dans chaque district, la réhabilitation des ports, la création de banque de développement pour les paysans figurent aussi dans leurs recommandations et le rétablissement de carte de producteur pour chaque individu majeure et la mise en œuvre des « dina » pour la préservation de l’environnement. Les populations hôtes n’ont pas oublié de demander des véhicules et des services pompiers.