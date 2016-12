Les 5 plus grosses fortunes d’Afrique subsaharienne francophone en 2016, selon le magazine Forbes

Lu ailleurs

Finances

Dans son édition de décembre 2016-janvier 2017, le magazine Forbes Afrique vient de publier la deuxième édition de son classement des plus grosses fortunes individuelles ou familiales, en Afrique francophone subsaharienne, une partie du continent souvent absente dans les classements consacrés aux personnes les plus riches du monde.

La personne la plus riche dans cette zone « longtemps délaissée par la presse économique » reste le Camerounais Baba Danpullo qui possède une fortune de 940 millions de dollars et s’approche ainsi plus que jamais du milliard de dollars​​. Cet ancien camionneur devenu milliardaire a pu engranger sa fortune grâce à des investissements dans plusieurs secteurs dont l’immobilier, les télécoms et l’agro-industrie.

George For​r​est, le patron du groupe Forrest qui opère notamment dans le BTP, les cimenteries, les mines, la banque, l’agroalimentaire et les énergies renouvelables, en RD Congo, occupe la deuxième marche du podium. La fortune de cet entrepreneur d’origine belge est actuellement estimée à 800 millions de dollars.

Le Camerounais Paul Fokam Kammogne arrive en 3è position, avec une fortune estimée à 690 millions de dollars. Il est le patron d’Afriland First Group qui opère essentiellement dans la banque, la microfinance, l’assurance, la communication et l’immobilier.

Les Rawji, une famille d’origine indienne, arrivée il y a environ un siècle, en RD Congo, occupe le 4è rang. La fortune de cette famille active essentiellement dans la banque (groupe Rawbank), la distribution de biens de consommation, la distribution automobile et la logistique, est estimée à 630 millions de dollars.

L’homme d’affaires franco-malgache Ylias Akbaraly ferme le top 5, avec une fortune estimée à 460 millions de dollars. Il est le ​patron​ du groupe Sipromad qui est actif dans divers secteurs dont l’industrie, le tourisme, l’aviation, l’immobilier, la sécurité, les télécommunications et les nouvelles technologies.

(Agence Ecofin)