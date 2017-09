Le syndicat des paramédicaux menace de quitter certains postes sanitaires

Société

En raison de l’insécurité qui impacte sur le quotidien des paramédicaux –insécurité qui porte atteinte à leur intégrité physique, les populations de nombreuses régions enclavées risquent la fermeture de certains de leur poste de santé et ainsi d’être privé de soins d’urgence de base. Un cadre du syndicat des paramédicaux, Aimé Rakotozafy, déclare que le syndicat sera dans l’obligation de retirer leurs adhérents des postes sanitaires à cause des attaques de dahalo contre les personnels de santé. C’est le cas d’un poste sanitaire des périphéries de Faratsiho dont le responsable, un agent paramédical, qui a été victime le 24 août dernier de l’attaque de dahalo et qui a dû être convoyé en urgence à l’hôpital HJRA à Antananarivo pour fracture du crâne selon Aimé Rakotozafy. Le poste de santé en question est donc fermé, car il n’y a aucun autre personnel soignant.

Le syndicat des paramédicaux de Madagascar vient d’achever à Taolanaro le 25 août 2017 son congrès annuel. Outre les affaires internes dont la préparation des prochaines élections d’un nouveau bureau du syndicat et les préparatifs pour la construction d’une « Maison des paramédicaux » dans la capitale, le congrès s’est penché sur l’environnement dans lequel évoluent les paramédicaux dans les régions où sévissent des actes de grands banditismes et le phénomène dahalo. Aimé Rakotozafy a cité les régions Sofia, Melaky, Bongolava, Haute Matsiatra et Amoron’i Mania.

Rappelons qu’au début de l’année, un concours national de recrutement a été organisé par le ministère de la santé pour le compte 2017. Trois cent (300) postes de paramédicaux ont été à pourvoir à ce moment. Les admis devaient par la suite rejoindre leurs postes respectifs, lesquels ont été répartis dans les 22 régions de Madagascar, avec en priorité les zones enclavées notamment la région Androy où sont affectés 25 paramédicaux, 25 autres dans l’Anosy, 25 dans le Melaky et autant dans la région Ihorombe. Le reste étant réparti dans les autres régions.

Les « Ra-doko » ou les « Ra-Sazy » pour désigner les personnels soignants des postes sanitaires ou les centres de santé dans les communes rurales ne sont donc plus préservés contre les attaques des dahalo comme ce fut il y a encore un peu plus d’une quinzaine d’années. En son temps, les dahalo s’interdisaient de s’en prendre à ces personnels de santé (médecin et infirmier/sagefemme) auprès desquels leurs proches et eux-mêmes –sous anonymat venaient se faire soigner en cas de maladie ou de blessures. Ces agents de santé et leurs mouvements étaient même surveillés sinon protégés par les dahalo ; ils savaient quand est-ce que ces agents rejoignent les bureaux des agents spéciaux pour leur paye. Tout cela pour dire qu’en son temps, les personnels de santé étaient à l’abri des attaques de dahalo ; bref, ce temps est révolu en même temps que la crainte des gendarmes et où les « zones rouges » l’étaient uniquement pour les zébus.

Le congrès des paramédicaux a également dénoncé des pressions de politiciens, précisément de la part de maires de communes rurales qui se prennent pour le chef des paraméd et manœuvrent pour que ces agents de santé adhèrent à leur parti politique.