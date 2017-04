Le syndicaliste Rado Rabarilala va rejoindre son poste envers et contre tous

Société

Air Madagascar

Le syndicaliste d’Air Madagascar à l’origine de la grande grève d’Air Madagascar en 2015, licencié par la compagnie mais qui a eu gain de cause devant le Conseil d’Etat décide de rejoindre son poste. Accompagné par ses frères d’armes de la confédération des syndicalistes pour négocier sa reprise de travail, aucun responsable de la compagnie Air Madagascar n’a reçu ni discuté avec Rado Rabarilala. Cela fait un an que le syndicaliste a gagné sa cause devant le Conseil d’Etat mais les dirigeants de la compagnie qui avait à sa tête le directeur général canadien avaient fait peu de cas de cette décision judiciaire selon les syndicalistes. Maintenant, le canadien n’est plus sur place, on est entre malgaches et le syndicaliste est revenu à la charge « pour faire respecter ses droits » selon lui. Et avec cette fois-ci l’appui de ses confrères syndicalistes « je ne peux pas agir seul, je dois me référer aux autres syndicalistes » déclare Rado Rabarilala pour expliquer son action un peu tardive. Mais sans succès apparemment car personne de chez Air Madagascar ne l’a reçu ni discuté avec lui. Dans ce cas, il a décidé de rejoindre son poste de gré ou de force car c’est son droit selon lui. Notons que les éléments de force de l’ordre de l’Emmoreg se sont postés aux alentours du siège de la compagnie Air Madagascar ce 27 avril pour parer à des éventuelles troubles.