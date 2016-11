Le rôle de leader du MMM, contesté

Politique

Place de l’opposition au Parlement

Les contestations fusent déjà sur le rôle de leader d’opposition du parti de Hajo Andrianainarivelo MMM. Rappelons que ce politicien a annoncé l’appartenance officielle de son parti au camp de l’opposition après le congrès du MMM qui s’est tenu récemment. Le président du groupe parlementaire VPM-MMM, Milavonjy Andriasy Philobert, figure parmi ceux qui s’est empressé de dénoncer cette déclaration de Hajo Andrianainarivelo. « Le MMM n’a aucun député élu alors pourquoi s’arroge-t-il le rôle de leader de l’opposition » demande ce député élu sous la couleur de VPM MMM à l’époque mais qui a bien retourné sa veste depuis. « Nous sommes élus sous la couleur de VPM MMM. Le parti de Hajo Andrianainarivelo MMM n’a été créé officiellement qu’après l’installation de l’Assemblée nationale. Nous ne sommes pas membres de son parti et il n’a aucun député élu », assène le député d’Ambovombe Androy. Notons que bon nombre de députés VPM-MMM ainsi que des ministres comme Jean Jacques Rabenirina ont tourné le dos à Hajo Andrianainarivelo dès qu’ils sont installés à leurs postes. Le député d’Ambovombe Androy sait très bien qu’il est élu grâce à l’appui logistique et politique de la plateforme dirigé par Hajo Andrianainarivelo mais il trouve plus d’intérêt à s’allier avec le HVM actuellement, d’où le revirement. Pour le moment l’ancien vice-Premier ministre n’a pas encore annoncé s’il compte revendiquer le poste de vice-président de l’Assemblée nationale destiné au leader de l’opposition ou non. Mais une chose est sûre, il ne peut pas compter sur les députés élus sous la couleur de la plate-forme VPM-MMM qu’il a fondé.

Les autres partis et groupement comme le MAPAR ou le TIM qui disposent d’élus conséquents à l’Assemblée nationale ne se sont pas encore déclarés sur un éventuel soutien à Hajo Andrianainarivelo s’il revendique ce poste à l’Assemblée nationale.