Le rôle de l’Etat à redéfinir

Economie

YLTP-Débat sur la politique économique

La 13ème promotion du Youth Leadership Training Program de la Fondation Friedrich Ebert a organisé ce 11 août 2017 un débat axé sur la question « Quelle politique économique pour développer Madagascar ? ». Les intervenants lors de ce débat se sont accordé sur un point, qu’il est nécessaire de redéfinir le rôle de l’Etat dans l’économie.

Après des échanges qui ont duré à peu près deux heures entre quelques spécialistes -dont Sendra Rakotovao du Syndicat des industries de Madagascar, le docteur David Rakoto du Cercle de Réflexion des Economistes de Madagascar (CREM), Donat Andriamahefamparany, un expert en industrie et commerce mais également ministre durant le régime Ravalomanana et enfin Hajo Andrianainarivelo, Président du parti Malagasy Miara-Miainga, il en est ressorti que l’Etat doit être repensé en tant qu’acteur de l’économie. Que ce soit du point de vue macro ou microéconomique. L’histoire aurait démontré la nécessité de la participation de l’Etat à la vie économique du pays. En ne laissant pas celle-ci à la merci du total libéralisme sans toutefois tomber dans l’interventionnisme et la règlementation qui de surcroit ont démontré leurs limites. D’autre part, il serait primordial de tenir une politique économique bien définie et comprise de tous. Selon Hajo Andrianainarivelo et Donat Andriamahefamparany, Madagascar a à de nombreuses reprises élaboré des politiques économiques mais le problème réside dans leur réalisation. Le second de rajouter que l’on se trouve face à un Etat faible postcolonial qui même si elle dispose d’une politique économique n’est pas en mesure de la mettre en œuvre. L’une des solutions proposées fut la multiplication du dialogue public-privé. En effet, si depuis toujours les régimes successifs ont clamé l’importance du secteur primaire et le fait que les industries doivent servir de moteur de développement, les échanges entre le secteur privé et le secteur public ont été limité à des doléances d’un côté et à des faux-semblants de l’autre. Il ne s’agit donc ni de faire du dialogue un « mur des lamentations » ni un simple geste d’écoute mais une vrai plateforme de discussion constructive afin d’assurer le succès d’une politique économique ensemble. D’autre part, la moralisation de l’économie a également été abordée. En d’autres termes, il faudrait maintenant remettre l’homme et la femme au centre de l’économie. Une dimension encore loin d’être prise en compte à Madagascar, mais qui a toutefois le mérite de laisser penser à une économie plus humaine.