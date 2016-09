Le ressentiment contre les Chinois s’amplifie

Société

Soamahamanina

D’un côté, le ministre des Affaires étrangères Atallah Béatrice fait appel aux « investisseurs Chinois pour venir à Madagascar » dans son allocution à l’occasion de la fête nationale chinoise. De l’autre côté, des habitants de Soamahamanina, en grande majorité des paysans affirment que la lutte continuera jusqu’au départ du dernier chinois de leur terre. Le ministre des Affaires étrangères plaide en faveur des Chinois en rappelant « toutes les bonnes choses qu’ils font à Madagascar dont la nouvelle route de la francophonie et la réhabilitation du bâtiment du ministère des Affaires étrangères qui sont des dons non remboursables ».

Sur terrain à Soamahamanina, l’affrontement entre les forces de l’ordre et la population locale continue. Neuf (9) personnes sont arrêtées jusqu’ici et autant de blessés dont certains graves. Les autorités centrales laissent faire n’ayant pas de solution à proposer. Le directeur de cabinet du ministère des Mines s’énerve en notant qu’il ne s’agit pas de vente de terre aux étrangers mais d’une simple utilisation dans un temps limité au bénéfice des deux parties. Justement en termes de bénéfice, le député d’Arivonimamo a rendu public le contrat entre la société chinoise et les propriétaires des terrains exploités. Ce contrat fait état des « dons » consentis par les Chinois pour obtenir les autorisations d’exploitation. Ces dons sont constitués de « 12 sacs de riz, des bouteilles de limonades, de sachets de bonbons et des bouteilles d’huile ». Une des raisons pour laquelle le député d’Arivonimamo note qu’il n’y a d’autres solutions que le départ des Chinois de Soamahamanina.