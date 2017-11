Le régime lié par ses promesses

Politique

Assemblée Nationale

Il semble maintenant évident que le projet de révision constitutionnelle souhaité par le régime Rajaonarimampianina ne se fera pas. Sauf changement de dernière minute ou simplement pour sauver l’apparence, ce projet coûteux a été abandonné. Coûteux du point de vue de l’organisation mais aussi du point de vue des finances de l’Etat, de la popularité de l’Exécutif et du parti présidentiel Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM) – parti présidentiel qui aurait dû dans le cas d’un référendum faire élire le « Oui ». Rivo Rakotovao fraîchement installé au perchoir de la Chambre haute a même affirmé hier lors de la passation de pouvoir entre lui et Honoré Rakotomanana qu’il n’y aura pas de report de la présidentielle.

L’arrivée de Rivo Rakotovao à la tête du Sénat en quelques semaines seulement a servi de plan B face à une révision constitutionnelle perdue d’avance. Les barons du parti présidentiel n’ayant même pas pu défendre le projet lors des débats sur la question. Vu que le plan initial a été abandonné au profit d’une machination politique, la dotation en véhicules tout-terrain ou 4x4 des députés a également disparu des discussions, du moins pour le moment. Alors qu’à l’ouverture de cette deuxième session ordinaire du Parlement, certains députés expliquaient déjà que les 4x4 seraient prêts à leur être livré sous quelques conditions, dont le vote du projet de révision constitutionnelle par l’Assemblée nationale et la déduction des prix des véhicules de leurs salaires jusqu’à fin mandat.

Un calcul improbable du fait que le mandat des députés actuels se termine au début de l’année 2019 et que d’ici là, même si on leur retirait leur salaire en totalité, cela ne suffirait pas à payer un véhicule 4x4. Cette condition n’avait toutefois pas été acceptée par les membres de la Chambre basse qui ont déclaré à maintes reprises qu’il s’agissait d’un de leur droit d’être doté de voiture 4x4. Ce projet de dotation de 4x4 a lui aussi été mis en sourdine par le régime Rajaonarimampianina. Le pays devant aussi faire face à différents problèmes comme l’épidémie de peste, la question n’était plus d’actualité.

Actuellement, certains membres de la Chambre basse du parlement ont laissé entendre qu’une motion de censure contre le gouvernement était en préparation et n’attend plus que quelques signatures. La raison de cette motion de censure contre le gouvernement Mahafaly Solonandrasana est pour l’heure inconnue. L’on suppose qu’il s’agit de la réponse à l’abandon de la dotation en 4x4. D’autant que cette motion de censure émanerait des députés pro-régime. Malgré tout, l’opinion reste sceptique quant à l’aboutissement de cette manœuvre. Tout simplement parce qu’on est à moins d’une année de l’élection présidentielle et que changer de gouvernement, encore une fois, rajouterait une charge inutile aux problèmes du régime. Avec la question de l’article 54 sur la nomination du Premier ministre qui va resurgir. Mis à part le fait qu’à chaque session depuis deux ans, l’Assemblée Nationale fait planer une motion de censure sur la tête des gouvernements qui se sont succédés sans que cela n’aboutisse réellement.