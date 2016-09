Le régime conduit une politique sauvage

Politique

Christine Razanamahasoa

Les dirigeants ne font qu’à leur tête, c’est la politique sauvage (pour ne pas dire plus), l’Etat de droit n’est pas respecté, tels sont entre autres les griefs du député élu sous la bannière MAPAR, Mme Christine Razanamahasoa à l’endroit de l’actuel régime HVM. Elle réagit par rapport aux comportements des forces de l’ordre conduites par le colonel Joseph Ramiaramanana à la fourrière de la CUA à Anosipatrana, site protégé par aussi bien par la police nationale que la police municipale. L’insécurité permanente qui sévit dans tout le pays prouve la faillite du régime selon l’élue MAPAR. La Grande Ile se trouve sur une pente périlleuse, poursuit-elle.

Apparemment, Christine Razanamahasoa est devenue amnésique car du temps où elle était membre de l’Exécutif, du temps de la Transition, elle a fait exactement tout ce qu’elle reproche au régime aujourd’hui. Sans oublier qu’elle et ses amis de la Transition ont ravi le pouvoir par la force. On rappellera l’usage de pinces coupantes contre les portes de nombreux ministères sis à Anosy ; un exemple de leçon bien apprise que l’ancienne ministre de la Justice de la Transition n’a pas évoqué. Et ceux qui sont au pouvoir maintenant sont quasiment tous des anciens de la Transition.