Le rassemblement sur la place du 13 mai n’a pas eu lieu

Politique

Appel dans le désert de l’AFP

Très tôt dans la journée de ce 19 août, les forces de l’ordre ont filtré l’accès et verrouillé l’avenue de l’Indépendance. Le général Florens Rakotomahanina, chef de l’Emmo-faritany, a tenu parole. Le centre ville a été plein d’éléments des forces de l’ordre si bien que toutes tentatives d’attroupement étaient aussitôt dispersées.

D’autant que les organisateurs de la descente dans la rue étaient introuvables ; ils ont préféré se terrer chez eux. En tout cas, Faniry Razafimanantany, le président de l’AFP ou Antso ho Fanavotam-Pirenena, celui-là même qui a appelé à cette manifestation et martelé qu’il n’a pas peur d’être emprisonné car d’autres militants de l’AFP poursuivront la lutte, a été absent des lieux. Les politiciens connus, du moins ceux qui sont habitués à ce genre de descente et de contestation, ont déserté les lieux à l’exception de Vahombey et de Rainidina qui ont été aperçu par des gens des médias dans les parages.

Malgré la détermination de quelques individus qui ont brandi des banderoles ou qui se sont exprimé par mégaphone, la grande manifestation populaire promise n’a pas eu lieu. On a eu plutôt une démonstration de force d’un effectif impressionnant de troupes de l’Emmo faritany sur l’avenue de l’Indépendance. L’absence de militants AFP ou AFO Sendikaly ou autres groupements politiques a crevé les yeux. Il en est de même pour la population, vraisemblablement en raison des menaces que représentent un tel rassemblement quand on a entendu les avertissements du chef de l’Emmo faritany. La peur de tout perdre et /ou d’être victime de supposé attentat ont dissuadé les habitants de la capitale.

Quoi qu’il en soit, le leader de l’AFP n’a pas été sur place pour conduire la manifestation. Les forces de l’ordre ont été à son domicile très tôt à Anjanahary pour procéder à des perquisitions. D’après l’intéressé, les forces de l’ordre n’ont rien trouvé ; ce que confirme le général Florens Rakotoamahanina qui se félicite de son succès car il n’avait pas besoin de jets de gaz lacrymogène pour disperser et mater cette manifestation ; le surnombre d’éléments mobilisés a suffi à démontrer la capacité dissuasive de ses troupes.

Faniry Razafimanantany appelle à une autre manifestation dans la rue ce samedi 20 août.