Le président turc Recep Tayyip Erdogan attendu à Madagascar

Diplomatie

Relation bilatérale

Le ministère des affaires étrangères confirme la prochaine visite du Président turc Recep Tayyip Erdogan à Madagascar au cours de ce mois de janvier. D’après l’annonce officielle, il sera accompagné par une délégation d’opérateurs turcs d’une centaine de personnes dans le but d’instaurer des partenariats économiques entre les deux pays.

Cette visite du Chef d’Etat turc intrigue et s’avère un peu étrange pour diverses raisons. D’un, les deux pays, Madagascar et la Turquie n’entretiennent pas de relation particulière. On ne se connaît pas mais on peut argumenter qu’il y a un début à tout. La plupart des malgaches ne connaissent la Turquie que par rapport à ses déboires avec les terroristes ces derniers temps dont le dernier attentat à Istanbul le jour de jour de l’an. Sans oublier la dernière tentative de coup d’Etat qui a conduit le Président Erdogan à emprisonner à tour de bras plusieurs milliers de personnes, des journalistes aux militaires en passant par des juges et tous ceux qu’il ne porte pas dans son cœur. Et si avec tous ses problèmes internes, notamment les menaces terroristes très élevés en Turquie, le Président turc préfère organiser une visite d’Etat à Madagascar, cela veut dire que les enjeux en valent la peine. Reste à savoir lesquels ? Rappelons que l’Europe rechigne à accepter la Turquie au sein de l’Union européenne à cause surtout de la religion d’Etat qui est l’islam, quoi qu’on en dise dans les discours officiels. A moins qu’il ne veuille donner des conseils au régime en place sur la façon dont on traite ceux qui ne sont pas du même bord politique.