Le président de la République a nommé les membres de son quota

Politique

Le Conseil du Fampihavanana Malagasy

Le chef de l’Etat a publié en conseil des ministres de ce 25 août 2017, les noms de personnalités de son choix qui complètent la liste des membres du Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM). La loi relative à la réconciliation nationale donne au président de la République le privilège de nommer un tiers soit onze (11) autres membres de cette institution. Parmi ces personnalités, on relèvera d’anciens Premiers ministres et officiers généraux de la Gendarmerie nationale, d’anciens députés et autres élus qui ont déjà siégé au sein d’un gouvernement.

Ainsi sont nommés au titre du Président de la République :

Monsieur ZAFIMIHARY Parfait ;

Monsieur FANDROMBAHA ;

Monsieur FARATINA Honoré Mahompson ;

Madame ZALIFA Bente Salim ;

Madame RAHAINGOSOA Louise Odette ;

Monsieur RABEMANANJARA Charles ;

Monsieur RASOLONDRAIBE Jean Jacques ;

Monsieur RAMIDISON Avonelina ;

Monsieur RABE Olivier Landry ;

Monsieur BOTRALAHY Michel ;

Monsieur RANDRIANASOLO Roger.

Les 22 personnalités suivantes sont celles qui sont issues de la sélection du comité nationale de sélection. Elles ont donc été triées sur les quelque 600 candidats et ont effectué avec succès le grand oral public. Parmi elles trois journalistes (Razaka Oliva, Maka Alphonse et Latimer Rangers Randrianasolo), un ancien Premier ministre (Mangalaza Eugène), un ancien ministre de l’Intérieur (Jean) et d’anciens parlementaires sous la Transition.

Madame RASOAMANIRY ;

Madame SEHENOARIVELO ;

Monsieur RAZAKA Oliva ;

Monsieur MANGALAZA Eugène Régis ;

Monsieur LATIMER RANGERS RANDRIANASOLO Joseph ;

Monsieur MAKA Alphonse ;

Monsieur Miandrisoa Jean Marcel ;

Monsieur RANAIVOSON ;

Madame RANDRIAMIFEHY née KHAN GALLISSAN ;

Monsieur BOANORO Victor Henri ;

Madame RAZAFINDRAVOLA Jeanne Virginie ;

Monsieur MAMPISANJY Michel ;

Monsieur ANDRIANJAVA Serge ;

Monsieur RAOTOSAMY Andriamaro Honoré ;

Monsieur MATSUBARA Tcheck Julien ;

Monsieur RAMAMIMAMPIONONA Gérard Noel ;

Monsieur MOHAMADY Sakra ;

Madame NADJATY Binty Mohamed Aly ;

Monsieur JEAN ;

Monsieur ZAFILAZA ;

Madame RAZAFIMAHATRATRA Valisoa ;

Monsieur RAKOTOARISON Joseph.

Recueilli par Bill