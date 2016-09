Le président a vu les opposants à l’exploitation aurifère de Soamahamanina

Société

Célébration de la journée de l’alphabétisation

Des groupes d’individus parmi l’assistance ont brandi furtivement des banderoles ; le président de la République a vu, il a lu et il a entendu les cris de ceux qui refusent l’installation des entreprises chinoises d’exploitation minière dans leur région ; c’est ce que Gérard Ramamimampionona affirme ce 9 septembre dans le journal matinal de la Radio Antsiva. Cet ancien parlementaire de la Transition, et fervent défenseur du patrimoine naturel de Soamahamanina explique que malgré les précautions et pressions indirectes des autorités locales et la présence massive des forces de l’ordre, cela n’a pu empêcher les manifestations dans le calme – quelque 70 personnes, qui sont contre l’exploitation aurifère à Soamahamanina. L’essentiel a été fait, dit-t-il, car le président a vu, il a lu et l’a déclaré à ceux qui étaient sur sa route du retour à la sortie de la ville de Miarinarivo. Reste à savoir, poursuit Gérard Ramamimampionona s’il prendra des décisions et ordonnera des mesures appropriées.

Ce 8 septembre 2016 le président de la République, Hery Rajaonarimampianina, a dirigé Miarinarivo-Itasy la célébration nationale le 50ème anniversaire de la proclamation par l’UNESCO, de la Journée Internationale de l’Alphabétisation (JIA). Une telle journée a été instituée afin de mobiliser la communauté internationale et promouvoir l’alphabétisation comme un instrument d’autonomisation des individus, des communautés et sociétés. A Madagascar, le thème développé par le chef de l’Etat lors de la célébration est : « Lire le passé, écrire l’avenir ». Ce fut alors l’occasion pour le chef de l’Etat de mettre en exergue les bienfaits de l’alphabétisation et de déplorer les inconvénients d’être analphabètes. Il n’a pas manqué d’aborder les actions mises en oeuvre dans le domaine de l’éducation en général, en termes d’amélioration avec, en particulier, l’intégration des enseignants FRAM, les formations qui leur sont dispensées à travers tout le pays, et la distribution de kits scolaires pour alléger les charges familiales.

Le chef de l’Etat a profité de ce déplacement pour inaugurer le bureau de la Direction régionale de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme, et parler de politique de développement, tel la construction de barrages hydroagricoles et de routes.

Mais il n’a pu faire fi du problème de Soamahamanina qui ne cesse de faire tâche d’huile. Cette question de sociétés chinoises qui évoluent dans le domaine extractif, qu’elles soient en exploration-recherche ou en exploitation pose problème ces derniers mois. Les opposants de tous les horizons évoquent des problèmes et réticences partout, dans le Bongolava, à Vatomasina-Vohipeno.