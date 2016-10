Le perçu et le ressenti d’une partie de l’opinion

Société

EMMO-Nat

Réagissant aux multiples critiques et accusations, fondées ou non, formulées et médiatisées à outrance à son endroit, le chef de l‘Etat-Major Mixte Opérationnel National (EMMO-Nat) se défend, notamment suite et dans le cadre de l’ « affaire Soamahamanina ». L’EMMO Nat ne verse pas dans l’arbitraire et l’usage gratuit des moyens dont il dispose et encore moins à des arrestations sans fondement, affirme, le général Commandant en chef de la Gendarmerie nationale, Jean de Dieu Daniel Ramiandrisoa. « L’EMMO n’est pas une force de répression, il applique la loi du moment qu’il y a infraction et non respect de celle-ci, il protège la population et ses biens », déclare-t-il d’un ton posé et ferme comme pour remettre tout le monde en confiance.

En tout cas, les critiques et commentaires qui fusent dans les médias dénoncent des corruptions de haut vol, proche de la haute trahison car les dirigeants encourageraient les forces de l’ordre malgaches à combattre leurs concitoyens, au profit des étrangers. Toutes les défaillances et/ou maladresses des éléments des forces de l’ordre ne passent pas inaperçues devant les yeux et les oreilles des journalistes ; elles sont dénoncées et criées sur tous les toits par les politiciens. Et comme dirait l’autre, il ne se passe un jour sans que la presse n’en fait son chou gras. La pratique et la présentation des événements, dont ceux de Soamahamanina, font penser quelque part à celles de l’EMMO-Reg de la fin de l’année 2008 et 2009 quand l’EMMO avait été présenté comme l’ogre ou le grand méchant loup qui fait peur aux enfants. C’était le ressenti de l’époque et qui est aujourd’hui en train de gagner une partie de la population ou que certains veulent répandre. Des éléments des forces de l’ordre, armés, qui pourchassent des manifestants qui s’engouffrent dans les ruelles pour échapper à leurs griffes, ont été vécus en 2009. Les derniers reportages sur Soamahamanina dégagent les mêmes impressions quand des manifestants ont dévalés en courant entre les étalages des commerçants au marché.

Attaquées sur tous les fronts, l’EMMO et ses éléments se défendent de non respect des droits et des règlements. Cela n’empêche qu’ils admettent quelque part des abus de la part des éléments sur terrain et dans le feu de l’action, qui ne maîtrisent pas ou enfreignent les droits humains. C’est la raison du renforcement des formations notamment en matière de respect des droits de l’homme appuyées par les partenaires techniques et les bailleurs de fonds.