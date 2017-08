Le partenariat Jirama-Symbion Power officialisé ce jour

Economie

Energie

L’inauguration de la centrale électrique de Symbion Power à Mandroseza sera inaugurée aujourd’hui 16 août par le Chef de l’Etat Hery Rajaonarimampianina, l’Ambassadeur américain à Madagascar Robert Yamate et les représentants du Congrès américain dirigé par Robert Goodlatte, Président de la Commission judiciaire du Congrès américain. Ce dernier à la tête d’une délégation de 6 membres du Congrès américain est dans nos murs depuis le 15 août pour deux jours. A part cette inauguration, des échanges avec les acteurs économiques, politiques sont au programme de ces représentants américains.

Le partenariat entre la Jirama et Symbion Power a donc bel et bien continué même si on n’entend pas toujours le nom de Symbion Power dernièrement. Cette société américaine était vivement critiqué, en raison du « contrat de 20 ans, jugé léonin » au détriment de la Jirama. Selon le contrat de 65 pages, la Jirama va acheter toute la production de Symbion Power pour les 20 ans à venir. On attend la version officielle de la part de la partie malagasy pour expliquer les tenants et les aboutissants de ce partenariat, surtout du genre comment il va sauver la Jirama tout en satisfaisant les consommateurs. Car presque tous les contrats nébuleux que la Jirama ont signé avec ses partenaires nationaux et internationaux semblent jusqu’ici être au détriment de la société d’Etat ; certains diront au détriment de Madagascar Oil dont on n’entend plus en parler et qui attendrait toujours des preneurs de son huile lourde.