Le nouveau pont de Kamoro est fonctionnel

Economie

Infrastructures

Le nouveau pont de Kamoro est officiellement fonctionnel depuis ce 17 juillet. Il cohabite avec l’ancien qui est maintenant presque centenaire. « Les deux ouvrages symbolisent le passé et l’avenir car nous ne devons pas ignorer ce qui a été fait en écrivant l’histoire de l’émergence de notre pays », a déclaré le président de la République lors de l’inauguration de cet ouvrage, voué à la durabilité, et qui contribuera à fluidifier toujours davantage la communication avec l’Ouest et tout le Nord de Madagascar. Le nouveau pont de Kamoro, situé au PK 406,300 sur la Route Nationale 4, a été construit dans le cadre du Projet d’Urgence pour la Préservation des Infrastructures et la Réduction de la Vulnérabilité (PUPRIV), sur financement de la Banque Mondiale représentée lors de la cérémonie par la Responsable des Opérations de la Banque Mondiale à Madagascar et aux Comores, Coralie Gevers, et de l’Ambassadrice de France, Véronique Vouland-Aneni. Le pont de Kamoro est une prouesse technologique réalisée par le groupe français EIFFAGE TP. Les travaux de construction ont duré 24,5 mois, depuis le 8 Juin 2015, pour un montant de 46.225.614.017,74 MGA. Le nouveau pont, d’une longueur de 265,50 mètres, dispose de deux voies. Tout comme l’ancien, il est prévu être plus que centenaire.