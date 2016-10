Le ministre de tutelle dégage sa responsabilité

Société

Délestage

Il a osé le dire. Le général Herilanto Raveloharison, ministre de l’Energie par intérim depuis le décès de Rodolphe Ramanantsoa, a osé dire que le délestage ne relève en aucun point de la responsabilité de ministère de tutelle, qu’il ne faut en aucun cas blâmer le ministère et le ministre de ces divers disfonctionnements de la Jirama. Le rôle du ministère consiste à élaborer la politique de l’énergie et non à produire et approvisionner de l’électricité, donc ce n’est pas sa faute si rien (ou presque) ne fonctionne à la Jirama. Le tarissement des cours d’eau, la pénurie du gazole, l’étiage… sont les principales sources du délestage actuel répète à l’envi le ministre.

De son côté le Premier ministre Olivier Mahafaly annonce que les subventions accordées à la Jirama sont revues largement à la baisse, de l’ordre de 100 milliards d’ariary. Baisse logique dans la mesure où seulement 15% de la population malgache bénéficient du service de la JIrama selon lui. Il a omis de rappeler qu’il s’agit surtout d’une des conditionnalités du Fonds Monétaire international pour continuer à bénéficier des fonds. Le ministre des finances lui aussi a déjà annoncé cette baisse de subventions octroyées à la JIrama suite surtout à des pertes colossales mais inexpliquées au sein de cette société d’Etat. Mais jusqu’ici, personne n’a été mise en cause ou sanctionnée pour quoi que ce soit au sein de la Jirama. Du moins les grands responsables. Et comme le ministre se déclare que ce n’est pas de sa faute, qui sont les responsables de ce disfonctionnement alors ? La faute au changement climatique alors car le Premier ministre et le président de la République pourraient dire pareil. Notons que dans certains quartiers, le délestage dure jusqu’à une dizaine d’heures par jour ces derniers temps.

Le général Herilanto Raveloharison affirme que la politique du ministère de l’Energie aujourd’hui est de faire en sorte que les centrales thermiques au gazole de la Jirama utilisent davantage le fuel lourd de Tsimiroro et soient hybrides ou combinés à l’énergie solaire. Mais sur le long terme le pays mise surtout sur l’hydro-électrique. A condition, il est vrai que le changement climatique ou le phénomène El Nino n’engendre davantage la raréfaction des pluies et que la déforestation cesse à jamais. Pour beaucoup, les centrales solaires sont plus judicieuses sachant le taux d’ensoleillement quotidien de nombreuses régions de Madagascar.