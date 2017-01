Le ministre chinois Wang Yi dans nos murs

Coopération

Chine-Madagascar

Le ministre chinois des Affaires Etrangères, Wang Yi, est en visite officielle à Madagascar à l’invitation de son homologue malgache, Béatrice Atallah selon la partie malgache, La ministre malgache se réjouit d’avoir réussi dans sa mission car Madagascar est donc le premier pays visité par le chef de la diplomatie chinoise dans le cadre de sa tournée annuelle en Afrique. La coopération avec la Chine date de 1973 et il s’agit aujourd’hui de l’intensifier. Ces dix dernières années, cette coopération bilatérale est davantage économique (commerce, enseignement supérieur, mines, routes) si tout au début, on ne connaissait de la Chine que par les missions médicales de chirurgiens dans les hôpitaux de Mahitsy, Ambovombe et Mahanoro et la pratique de l’acupuncture.

Le ministre Wang Yi, accompagné par l’ambassadeur de Chine accrédité à Madagascar, Yang Xiaorong et par des opérateurs chinois, a été reçu dans l’après-midi du samedi 7 janvier par le président Hery Rajaonarimampianina, cet après-midi, au Palais d’Iavoloha. Aussitôt après, les ministres Wang Yi et Atallah Béatrice ont signé un mémorandum d’entente. D’après la communication de la Présidence de la République malgache, ce document concerne les relations bilatérales, et porte sur les domaines de l’agriculture, les infrastructures, la pêche, les transports et l’industrie. Par ailleurs, il a été annoncé que la Chine remettra prochainement à Madagascar deux bateaux garde-côtes, et financera également, à hauteur d’un milliard d’ariary, la réhabilitation des bâtiments du ministère malgache des affaires étrangères.