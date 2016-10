Les Chinois se rabattent sur Ampasimatera

Société

Exploitation minière

Alors que l’affaire Soamahamanina n’est pas encore tout à fait terminée car il y a encore des militants qui croupissent en prison, les Chinois refont déjà parler d’eux à Ampasimatera Mampikony dans la région Sofia.

La population d’Ampasimatera, forte du « succès » de celle de Soamahamanina n’entend pas se laisser faire elle non plus. La population, appuyée par les autorités locales, est descendue dans la rue pour contester l’exploitation minière chinoise dans leur région. Le procédé était semblable à celui de Soamahamanina. Les autorités locales et la population n’auraient pas été consultées mais mises tout simplement devant le fait accompli selon les habitants d’Ampasimatera. Comme à Soamahamanina, ce sont les autorités du pouvoir central qui auraient tout manigancé et forcent ainsi la main à la population locale.

Ampasimatera qui est aussi une zone rurale ne compte pas se laisser « embrigader » pour leur terrain. Il faut s’attendre donc à l’envoi des éléments des forces de l’ordre pour mater la population et tout ce qui s’ensuit. Il est étonnant de voir le mode de gouvernance dans ce genre d’affaire. Les ministères concernés auraient déjà du prendre des leçons après l’affaire Soamahamanina mais malheureusement ce n’est pas le cas ; la prudence et le sens de la responsabilité auraient été ignorés au profit d’intérêts douteux.

Le ministre des mines Zafilahy met tout ces problèmes sur le dos de l’ancien code minier mais le nouveau n’est pas encore prévu pour cette session parlementaire. Il constate également que l’annulation ou la suspension de Soamahamanina va refroidir l’engouement des investisseurs (notamment Chinois) à Madagascar.

Le ministre Zafilahy Ying Vah, seul contre tous

Les exploitations minières de la part des compagnies chinoises sont néfastes au pays et aux populations des localités concernées ; c’est le message reçu à la lecture du communiqué en trois langues, diffusé par le SIF qui évolue dans le foncier à l’intention de tous les investisseurs miniers en particulier chinois (voir le premier fichier joint), et du communiqué sur Mananjary ci-joint également, diffusé par le CRAAD-OI sur la base d’un reportage effectué sur le terrain du district de Mananjary et des discussions avec un groupe composé d’Ampanjaka, de chefs fokontany, de notables et des habitants de la région. Les lois et règlements relatifs à de telles exploitations ne sont pas respectés par ces compagnies sans que les autorités centrales ne réagissent alors que la population est très sévèrement frappée par les conséquences des pratiques des Chinois qui agissent impunément jusqu’au viol et pollution des eaux de rivière qui servent à l’alimentation et à l’hygiène des habitants. C’est en apprenant les avertissements ou la menace de révolte et de réactions populaires imprévisibles en quelque sorte que les autorités régionales et inter-régionales ont fermé et scellé les matériels et engins des chinois en infraction car finalement, ils n’ont aucun permis d’exploiter et encore moins un permis environnemental.

Si les habitants de Mananjary s’interrogent avec CRAAD-OI de quel côté sont les autorités, le ministre d’Etat auprès de la Présidence en charge des Mines et du Pétrole répond de manière indirecte en se référant au cas Soamahamanina lors de l’inauguration 40 ans de l’OMNIS à Andraharo. Les exploitations légales ayant obtenu toutes les autorisations requises et observant les différentes étapes d’octroi ne peuvent être sanctionnées. C’est à la population et à l’opinion de s’adapter si on veut développer le pays. Et c’est le cas de la compagnie chinoise Jiuxin Mines de Soamahamanina. Les excavations profondes des carrières dans les exploitations minières sont couramment profondes atteignant 750 mètres jusqu’à un kilomètre et c’est partout pareil dans les grands pays miniers, dit-il tout en faisant comprendre que ce sont les Malgaches qui ne sont pas habitués car les mines sont toujours ainsi.

En tout cas, dans le cas de Soamahanamina, le ministre d’Etat déclare que l’exploitation est pour l’instant suspendue et que les matériels et équipements des Chinois ont été enlevés du site d’exploitation. Mais le ministre donne la nette impression qu’il va engager de nouvelles discussions avec les Chinois obligés de quitter le site en raison des manifestations et des troubles qui perturbent leurs activités légales.

Autrement dit, la partie n’est pas terminée à Soamahamanina car le ministre d’Etat souhaite ou pense encore convaincre la société et se range finalement du côté des exploitants miniers légaux tandis que l’association « Vona Soamahamanina » avec les autres entités dont le MLE (Mouvement pour la liberté d’expresion) et les plateformes de partis politiques de l’opposition ne veulent plus entendre parler d’exploitation aurifère chinoise aussi bien à Soamahamanina qu’ailleurs dans le pays. Le phénomène Soamahamanina a gagné toutes les populations où se trouvent des projets d’exploitations minières chinoises. Même les hommes d’églises se sont rangés du côté de ceux qui contestent les exploitations minières chinoises.

Avis aux investisseurs étrangers et nationaux