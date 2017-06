Le ministère des Finances brandit des réquisitions

Société

Douane en grève

La grève au niveau de la Douane se poursuit. La rencontre mardi 27 juin à Toamasina entre la Direction générale des douanes et le syndicat des agents des douanes (SEMPIDOU) a été infructueuse. Si le ministre des Finances et du Budget se déclare ouvert au dialogue, le SEMPIDOU estime que l’Etat n’est pas franc et fait la sourde oreille. Le SEMPIDOU déplore une attitude menaçante de la part de la Direction générale de la Douane qui envisage le recours à la manière forte. Il a été évoqué du moins insinué lors de la rencontre à Toamasina, rapporte le président du SEMPIDOU, l’application d’une ordonnance interdisant la grève aux cadres A et B de l’Etat alors que face aux précédentes grèves et les grèves observées dans d’autres secteurs ces derniers temps (Justice, Administration générale, Enseignement supérieur…), cette ordonnance n’a jamais été évoquée. Le SEMPIDOU regrette qu’on veuille lui imposer deux poids deux mesures et que l’Etat ne daigne pas chercher de solution contrairement au SEMPIDOU qui a fléchi sur sa position. En effet, les produits pétroliers ont été traités pour ne pas pénaliser les usagers, publics que privés que particuliers, explique le SEMPIDOU. Et ajoute-t-il, le syndicat tiendra ce jour une assemblée extraordinaire pour la suite de ces mesures à prendre pour certains produits, entre autres les PPN (riz, sucre, huile…).

Faut-il cependant rappeler qu’un président de syndicat des enseignants de l’Enseignement supérieur (SECES) a subi des coupures de salaires en raison de non observation des réquisitions qui ont été en son temps, imposées aux plus intransigeants des cadres et enseignants membres du SECES

SOS des groupements d’entreprises et d’industries

Comme évoqué dans notre édition d’hier 29 juin les groupements des opérateurs parlent d’une seule voix. Le Groupement des entreprises franches et partenaires (GEFP), le Syndicat des industries de Madagascar (SIM), le Groupement des entreprises de Madagascar (GEM) et le Fivondronan’ny mpandraharaha malagasy (FIVMPAMA) ont rencontré la presse pour faire part aux Malagasy, au syndicat des agents des douanes (SEMPIDOU) et aux dirigeants que c’est toute l’économie qui vacille sinon en train de s’écrouler en raison de cette grève de la Douane. Si aucune solution à ces différends n’est trouvée, les entreprises fermeront leurs portes avec les conséquences que cela suppose ; déjà que faute de matières premières et intrants importés bloqués par cette grève du SEMPIDOU, et faute de livraison à temps des exportations, des entreprises franches ont mis au chômage leurs employés. Certaines entreprises franches selon Eva Razafimandimby haut responsable au sein du GEFP, ont réduit de 50% l’effectif de leurs employés. Les conteneurs de marchandises destinées à l’exportation s’accumulent au port de Toamasina en raison de cette grève qui a repris mardi 27 juin. Eva Razafimandimby évalue jusqu’ici le risque de tout perdre à quelque 20 et 30 millions de dollars si les délais de livraison de ces marchandises ne sont pas respectés.

Eric Rajaonary président du FIVMPAMA attire l’attention sur les conséquences colossales de la grève qui peut perdurer. Madagascar importe 3000 milliards de tonnes de marchandises/matières premières déclare-t-il. Il ajoute que les importations s’élèvent à 9000 milliards Ariary si les exportations sont de l’ordre de 6000 à 7000 milliards Ariary.