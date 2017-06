Le ministère de la Justice a organisé une visite à Manjakandriana

Société

Claudine Razaimamonjy et les leaders d’opinion

Critiqué et accusé à tort ou à raison par nombre de leaders d’opinion dont une majeure partie des médias dans le cours de l’affaire Claudine Razaimamonjy placée sous mandat de dépôt et finalement transférée à la prison de Manjakandriana, le ministère de la Justice par l’intermédiaire de sa Direction de la Communication réagit. La presse a été ainsi invitée par la Direction régionale des établissements pénitenciers et les services communications du ministère de la Justice, à une visite de la prison centrale de Manjakandriana ce 22 juin 2017. Et évidemment comme il fallait s’y attendre et après les déclarations du chef d’établissement pénitencier de Manjakandriana de la veille, la prévenue est bien à la prison centrale des femmes à Manjakandriana et non dans une résidence surveillée « dorée » ou bénéficie des privilèges et avantages comme on le pense dans la conscience collective. D’après les reportages de radios privées, Claudine Razaimamonjy est comme tous les pensionnaires de la prison centrale et en tant que telle, elle n’a pu être prise en photo ; aucun enregistrement audio n’a non plus été autorisé. Mais selon radio Don Bosco, elle a pu rencontrer et discuter avec les journalistes. Ces derniers ont constaté que la villa présumée résidence dorée de la prévenue est une villa louée par les membres de la famille Claudine Razaimamonjy pour lui servir de cuisine, réduisant ainsi les difficultés quotidiennes en raison de l’éloignement.

Le ministère de la Justice et la Direction des établissements pénitenciers espèrent que cette visite organisée à l’intention des journalistes enlèvera toute suspicion de compromission et de traitements privilégiés à l’endroit de Claudine Razaimamonjy. Toujours est-il que les journalistes savent ce qu’est une visite organisée « ou guidée ». Et puis cette confusion dans l’organisation de la visite que le secrétaire général du ministère avoue ne pas être au courant, alors qu’il est le second dans l’administration d’un ministère, ne peut pas exclure quelque questionnement ou doute dans les esprits.