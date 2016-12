Le maire de Tatamalaza contraint de renier sa signature

Mines

Le mouvement de défense des terres et des ressources minérales connaît une intensité sans précédent. Après Soamahamanina, Bealanana, Mananjary, c’est maintenant le tour des habitants de la commune de Tatamalaza, district de Fandriana, région Amoron’i Mania de se lever contre les tentatives d’une compagnie minière chinoise de prospecter dans leur région. Lors d’une réunion avec le maire de la commune rurale de Tatamalaza le 19 décembre dernier, des « tangalamena », des habitants et des natifs « zanak’ampielezana » de la commune ont manifesté et conduit leur maire à avouer, d’après radio Viva, qu’il a apposé sa signature sur le document autorisant la compagnie minière chinoise à faire des recherches aurifères. Malgré les explications du maire selon lesquelles cette compagnie minière lui a présenté un permis de recherche délivré par les autorités compétentes et qu’il n’y a rien de mal à prospecter, les participants à cette réunion n’ont voulu rien entendre. Un conseiller municipal a même accusé le maire de complicité avec les responsables de la société chinoise, de faire cavalier seul car le conseil municipal n’a pas été consulté sur le sujet. Finalement le maire a rejoint le camp des manifestants et s’est soumis à la cérémonie rituelle du serment traditionnel (« tsitsika ») avec les notables, les habitants et les « zanak’ampielezana ». Le maire a donc renié solennellement et selon les traditions de la région, à sa signature. On se demande comment va-t-il se comporter quand les employés, les responsables de la compagnie et les autorités compétentes descendront sur terrain pour faire valoir l’autorisation du maire et le permis de recherche.