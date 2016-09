Le leader n’est pas prêt de sortir de la prison

Société

HAFARI Malagasy

Soit Jean Nirina Rafanomezantsoa est victime d’un complot digne d’un roman d’espionnage, soit c’est un serial escroc. Car les ennuis s’accumulent pour le président de l’association HAFARI Malagasy. Plainte sur plainte, procès sur procès, en principe il ne recouvrira pas de sitôt la liberté. Des dizaines de plaintes, au moins 30, groupées en 3 dossiers sont déjà déposées contre lui et près d’une vingtaine viendront s’empiler sur son dossier très chargé. Les reproches contre lui sont plus ou moins pareilles : spoliation de biens d’autrui, notamment des terrains, menaces (quand les propriétaires réclament le paiement), voie de fait, intimidation en tout genre, escroquerie. Les plaignants sont des habitants d’Andrefan’Ambohijanahary, de Soaniedanana mais aussi de Mahajanga. Le premier procès a eu lieu ce 20 septembre et le verdict sera connu le 04 octobre. Un autre procès aura lieu le 18 octobre et ainsi de suite.

Evidemment, le président de l’association Hafari dénonce un dessous politique derrière ces plaintes et dénonce la partialité de la justice. Allusion au conflit qui oppose depuis des mois voire des années le jeune Jean Nirina Rafanomezantsoa et le député Mapar du 5ème arrondissement d’Antananarivo renivohitra, Naivo Raholdina. A couteaux tirés depuis des mois voire des années, les deux hommes ne cessent de se provoquer et se disputer par média interposé. Finalement, l’un a porté plainte contre l’autre et vice versa. Néanmoins, le conflit qui oppose le président du Hafari Malagasy au député Naivo Raholdina n’explique pas les dizaines de plaintes contre le premier. Le député TIM d’Ankazobe aussi a porté plainte contre Jean Nirina Rafanomezantsoa pour les mêmes faits. Sans oublier que cela fait des années que son escroquerie à grande échelle est dénoncée mais seulement à travers les médias. Cette fois-ci, les victimes se sont adressées à la justice.