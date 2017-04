Le jeune Firoze Nourbhay libéré sans le concours des autorités

Société

Kidnapping

Le jeune lycéen de 16 ans Firoze Nourbhay vient d’être libéré sain et sauf après une dizaine de jours de captivité. L’ information vient des parents du jeune garçon qui tient à remercier tous ceux qui les ont soutenus pendant cette épreuve douloureuse. Aucune précision n’a été donné sur les conditions de cette libération aussi on ne fait que supposer qu’une rançon aurait pu être versée aux ravisseurs.

Les autorités malgaches notent qu’elles ne sont au courant de rien de tout sur cette affaire, aussi bien sur la libération que sur les conditions. D’autant que la famille de la jeune victime n’a pas déposé une plainte officielle. Une fois de plus, les autorités policières se plaignent de cette absence de coopération entre les familles des victimes et la police nationale. « Nous aurions pu travailler plus efficacement si les familles collaborent » selon la police nationale qui note qu’elle continue quand même l’enquête malgré tout pour débusquer les ravisseurs. On ne sait pas exactement comment.

Ce qui est sûr c’est que la famille de la jeune victime a agi seule, ou avec d’autres, mais pas avec les autorités officielles malgaches. Ce qui démontre, si besoin, le degré de confiance que les citoyens, en général, pas seulement ceux d’origine indo-pakistanaise accordent aux autorités judiciaires.