Le gouvernement face à de sérieux problèmes

Politique

Conjoncture

Le gouvernement américain n’est pas près de mettre fin à la pression sur le régime dans la rubrique respect des droits humains, plus exactement dans le type d’esclavage moderne. Le rapport américain qui note un recul de deux points de l’Etat malgache dans la lutte contre l’esclavage moderne, n’a pas oublié de regretter les déclarations sans concrétisation de la part des gouvernants à propos de responsables de corruptions et de détournements identifiés mais qui ne comparaissent pas dans aucun procès devant le tribunal.

Pendant ce temps, les syndicats remettent la grève en selle. Le syndicat des agents de la Douane malgache (SEMPIDOU) a repris depuis mardi 27 juin la grève. Le syndicat des magistrats (SMM) brandit la sienne. Le SMM qui a organisé des assemblées dans les cinq chefs lieux de province, a tenu son assemblée générale extraordinaire (AGE) ce 28 juin. Il a été décidé lors de cette AGE, qu’un mémorandum des revendications des magistrats sera rédigé et sera déposé auprès des autorités et du gouvernement. Un délai de dix (10) jours leur sera accordé pour ouvrir le dialogue et apporter des solutions aux revendications des juges. Faute de quoi, ce sera la grève générale et illimitée.

Quant aux autres leaders d’opinion, dont les gens des médias (le 4è pouvoir) et la société civile et politique, ils ont commémoré le premier anniversaire du Mouvement pour la Liberté d’Expression (MLE). Ils prévoient pour le 7 juillet prochain, une grande manifestation dont la forme n’a pas encore été précisée. Toujours est-il, que le bureau du MLE lance un appel à tous les citoyens, à toutes les formations civiles (syndicat et association), à tous les groupements et partis politiques pour ce rassemblement contre le « code liberticide » adopté par le Parlement et en vigueur mais que d’après le MLE, n’est même pas respecté par ce gouvernement. Le MLE envisage de déposer auprès du PNUD, une autre proposition de code de communication.

A noter que le MLE refuse la proposition du ministère de la communication et du gouvernement de création d’un espace de concertation, car à son avis, le mode désignation ou la composition des membres de cet espace n’est autre que diversion et ne peut que diviser les gens des médias et notamment les journalistes.