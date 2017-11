Le gouvernement Mahafaly en mauvaise posture

Politique

Motion de censure

Le premier ministre Mahafaly Olivier et son équipe seraient-ils en train de livrer leur dernier combat ? Le gouvernement de combat de Mahafaly Olivier a l’air de perdre. Et l’épidémie de peste qui sévit n’a pas arrangé son image. En tout cas, les députés qui concoctent une motion de censure sont en train de réunir les signatures pour destituer son équipe. En fin de semaine, il ne reste plus qu’une dizaine de députés à convaincre. Convaincre, comment ? On ne le sait pas mais les députés seraient en passe de gagner la partie. Il s’agit aussi ici d’un secret de polichinelle comme le cas sénat et Rivo Rakotovao.

Lâché par les députés de son propre parti, le Premier ministre, administrateur civil de son état ne disposerait plus de l’appui de ses pairs administrateurs civils non plus. Ces derniers ont élu à la tête de leur syndicat une personnalité qui n’est pas fortement favorable au chef de l’administration. Or, l’appui total et entier de l’administration est indispensable si le HVM veut réussir son coup en 2018. D’où le risque pour le gouvernement de tomber d’ici quelques semaines voire quelques jours.