Le festival des baobabs très en vue

Tourisme

Haute saison touristique

Le secteur du tourisme est sans aucun doute l’un des secteurs sinon le secteur qu’il faut encourager au sein de l’économie malgache. Actuellement, la ville de Morondava en est la preuve vivante, avec l’approche du festival des baobabs.Un grand festival dénommé « Baobab-fosa » dont le concept est de marier ces deux atouts caractéristiques de la région Sud –ouest pour attirer encore plus de touristes, se tiendra du 20 au 22 juillet à Morondava. Face à cela, il semblerait que les infrastructures hôtelières de cette ville du Sud-ouest de la Grande ile affichent déjà complet ou presque en ce moment. Une affluence grandissante des touristes assez compréhensible du fait qu’on se trouve dans la haute saison en ce qui concerne le tourisme. Un magazine international avait notamment classé l’Allée des Baobabs parmi les dix lieux étranges et merveilleux à visiter absolument en 2017. Il faut savoir en outre que cette partie de l’ile dispose de nombreux autres atouts pour ne parler que des Tsingy du Bemaraha, déjà reconnue dans le monde entier et unique en son genre. Selon les informations recueillies auprès des responsables, la majorité des touristes présents à Morondava et pour le festival des baobabs est composé de chinois et de français. Démontrant ainsi l’accroissement de l’intérêt du pays du soleil levant pour Madagascar et son patrimoine. Ces derniers déplorent cependant, encore, la faible affluence des nationaux.