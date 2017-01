« Le dernier mot revient à la Haute Cour Constitutionnelle »

Politique

Opposition

Le siège de vice-présidence de l’Assemblée nationale qui doit revenir à l’opposition est toujours vacant alors qu’on s’achemine, du moins sur le plan politique, vers la préparation de la prochaine élection présidentielle et législative. Les groupes politiques d’Andry Rajoelina MAPAR et de Marc Ravalomanana TIM ne semblent pas intéressés pour occuper la place d’opposition officielle alors qu’ils sont bien placés dans ce rôle compte tenu du nombre de leurs élus dans l’hémicycle. Pourtant sur terrain et dans les faits, ce sont des opposants. Mais ils ne veulent pas faire la demande officielle ni se déclarer comme tel. Une autre bizarrerie de notre classe politique. En tout cas, le président national du parti HVM, Rivo Rakotovao, n’a pas manqué de narguer l’opposition divisée et qui n’arrive pas à s’entendre sur leur leader pour prendre le siège à l’Assemblée. « Que les opposants se concertent pour désigner leur leader devant occuper ce siège car c’est nécessaire et important d’entendre et d’avoir les points de vue des opposants », déclare au micro des reporters de la radio nationale. Et il ajoute que c’est la HCC qui a le dernier mot à ce sujet.

Finalement, c’est Hajo Andrianainarivelo, chef de file du MMM (malagasy miara-mianga) qui a franchi le cap, d’une manière officielle et a déposé un dossier dans ce sens à l’Assemblée nationale. Comme tout est confus et on ne sait plus qui devrait désigner qui à quelle place et suivant quels critères, le président de l’Assemblée nationale a préféré renvoyer la patate chaude à l’équipe de Jean Eric Rakotoarisoa. En date du 14 décembre 2016, le président de l’Assemblée nationale a saisi la Haute Cour Constitutionnelle « demandant l’Avis de la Cour sur demande du parti VPM/MMM à occuper le siège du parti de l’opposition à l’Assemblée nationale ». Notons que bon nombre des députés élus sous la couleur du groupe politique VMP/MMM ont déjà retourné la veste et se sont ralliés au parti au pouvoir contrairement à la position de leur parti d’origine. Et ils sont même parmi les plus virulents envers les opposants actuellement. Malette pleine de billets oblige !