Le défi des 10 millions d’électeurs inscrits

La CENI et la liste électorale

Le PNUD et la CENI signent ce 13 septembre une convention de financement à hauteur de 772 000 dollars pour la mise en œuvre d’une stratégie nationale électorale. Le défi est de porter au moins à 10 millions de citoyens inscrits dans la liste électorale et une meilleure transparence du processus. Jusqu’ici, selon le président de la CENI, Hery Rakotomanana, on n’a dénombré sur une population de 23 millions d’habitants que 8,6 millions d’électeurs. Ainsi, cet appui du PNUD porte sur plusieurs points dont le renforcement de la communication interne et externe de la CENI, la production de guide électoral national, l’établissement de liste électorale et une meilleure sécurisation du basculement des fichiers électoraux. Le premier objectif est la sensibilisation des citoyens et dans cette perspective une vaste campagne de mobilisation sera conduite, notamment à Toliara pour amener les citoyens à s’inscrire dans la liste des électeurs. Il sera par la même occasion, mis en place un cadre de concertation où toutes les entités impliquées dans les élections sont invités à s’exprimer pour la crédibilité du processus. Que chacune des entités, presse, société civile et société politique apporte son point de vue, ses critiques et ses propositions pour obtenir des élections les plus transparentes.