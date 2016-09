Le clan Ravalomanana et le régime HVM passent leurs temps à se chamailler

Politique

Conjoncture

Il ne se passe pas quasiment un mois sans que les deux camps, Ravalomanana et HVM, ne trouvent un nouveau, ou ancien, sujet de conflit. Les derniers en date concernent le terrain d’Andohatapenaka et les camions mis en fourrière.

La police municipale a mis en fourrière trois (3) camions pour non-présentation de papiers règlementaires et d’autorisation valide de circulation. Ces trois camions font partie des véhicules déployés dans le cadre des travaux de construction de la gare d’Andohatapenaka et de la bretelle qui joint la route d’Ambohitrimanjaka à Anosivavaka semble-t-il. L’ancien PDS d’Antananarivo, le colonel Joseph Ramiaramanana, celui qui a traîné les pieds pour faire la passation avec la mairesse élue et qui est actuellement Coordonateur général du suivi des Projets Présidentiels au sein du ministère auprès de la Présidence en charge des projets présidentiels, a sorti de force ces véhicules en infraction. Il était accompagné des éléments de forces de l’ordre pour ce faire.

D’après l’ancien PDS, il exécute des ordres. Ce qui veut dire que les véhicules qui travaillent pour le compte des projets présidentiels n’ont pas besoin d’être en règle avec quoi que ce soit, avec qui que ce soit. La mairesse compte porter plainte contre l’entité qui a fait ce forcing, donc contre l’ancien PDS.

D’un autre côté, l’ancien Président Ravalomanana ne cesse de faire de déclaration ces derniers jours contre l’accaparement par l’Etat de « son terrain » à Andohatapenaka. Preuve à l’appui, il déclare que ce terrain lui appartient et que les infrastructures qui sont dessus devraient donc lui revenir de droit. Il a fait appel à la communauté internationale sur ce sujet.

Certes sur le papier, ces terrains peuvent être très bien à son nom, mais n’oublions pas non plus que lui aussi a accaparé ces terrains au nom de sa société quand il était au pouvoir. Ce qui est tout sauf normal ! Un président en exercice dont la société familiale rafle tous les marchés et accapare des terrains : cela s’appelle au minimum abus de pouvoir, délit d’initié…

Donc apparemment les deux parties sont en tort et les citoyens ont marre de leurs chamailleries incessantes.