Le cadre légal revu à la loupe

Politique

Élections

La cérémonie d’ouverture de l’Atelier de restitution des travaux du Comité Interministériel chargé de la révision de l’encadrement juridique du processus électoral à Madagascar s’est déroulé hier 26 octobre 2017. A titre de rappel, ce comité interministériel est chargé de la révision de l’encadrement juridique du processus électoral malgache, prévu par le décret n° 2017-201 du 06 avril 2017. Il est présidé par le Premier ministre et compte parmi ses membres des représentants issus du secrétariat général du gouvernement, du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, du ministère de la Justice, du ministère des Finances et du Budget et du ministère de la Communication et de la Relation avec les Institutions.

Les travaux de ce comité interministériel voulaient s’inscrire dans la continuité du processus inclusif et consensuel qui a donné lieu aux recommandations formulées dans le rapport de la Commission consultative de réflexion et de proposition mise en place le 28 mars 2017 dernier. Aussi, parmi les textes législatifs sur lesquels ont porté les réflexions en vue de l’amélioration du cadre juridique figurent, entre autres la loi organique n°2012-005 portant Code électoral ; les lois organiques spécifiques se rapportant aux différents types d’élection ; la loi n° 2015-020 relative à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et la loi n°2011-012 relative aux partis politiques. Plusieurs modifications plus ou moins conséquentes ont donc été apportées. On parle notamment de la fiabilité du code électoral ou encore du « renforcement » de la CENI.

Mascarade

La restitution des travaux du comité a été assistée par un bon nombre de politiciens mais également des représentants de la société civile. Et les travaux du comité n’ont pas fait l’unanimité auprès de ces derniers. En effet, selon certains, ces réformes du régime ne sont que mascarades et ne visent que le report de la date des élections. Ceci à travers des consultations populaires qui n’auront pour conséquence que le recul des échéances électorales. Certaines personnalités politiques allant jusqu’à dire qu’il s’agit de manœuvre dilatoire de la part du régime dans le but de repousser les élections en usant de la démarche nécessaire des consultations populaires. Outre cela, on déplore également la composition du comité. Selon la plateforme de la société civile ROHY, la conception du projet de loi portant Code électoral devrait se faire de manière inclusive, et le texte issu de la participation de tous. Faut-il toutefois rappeler que le projet de réforme du cadre légal en matière électorale a débuté l’année dernière avec le lancement des ateliers interprovinciaux de consultation. Des ateliers qui ont permis de fournir une plateforme de participation à toutes les parties prenantes au processus électoral.