Le budget du BIANCO en hausse de 40%

Lutte contre la corruption

La loi des finances 2017 qui vient d’être déposée à l’Assemblée nationale le 28 octobre 2016, prévoit une hausse de 40% du budget du BIANCO (bureau indépendant anti-corruption) qui va s’élever à 400 000 000 ariary.. Le renforcement de la lutte anti-corruption figure parmi les principales conditions de déblocage par tranche du fonds du FMI (fonds monétaire international) à travers le FEC (facilité élargie de crédit). Selon l’explication officielle du ministère des Finances et du budget « la lutte contre la corruption figure parmi les principales mesures à prendre pour le développement du pays. Dans la Loi de Finances pour 2017, le renforcement des activités du BIANCO par l’octroi d’un budget supplémentaire de plus de 40% par rapport à son budget en 2016, justifie la volonté du Gouvernement par rapport à cet objectif. De même, l’allocation d’un budget pour le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière (CDBF) fera preuve de son opérationalisation en 2017. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à travers le SAMIFIN (Sampandraharaha Malagasy Iadiana amin’ny famotsiam-bola sy ny Fampirohorohoana) sera également soutenue grâce aux dotations de moyens et l’intégration au Groupe EGMONT. Dans le cadre du développement du Système National de l’Intégrité (SNI), l’élaboration et la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Bonne Gouvernance et la coordination, le suivi et l’évaluation du système anti-corruption, un Système Intégré de Suivi-Evaluation (SISE) sera mis en place. »

Jusqu’ici les actions concrètes du BIANCO consistent à signer des « conventions de partenariat » à tout va. Ministères, institutions et organismes divers signent des conventions avec le BIANCO leur permettant de veiller à lutter contre la corruption, comme s’il fallait des signatures pour comprendre cela. Sur terrain, la situation n’a pas tellement changé. Aucune « grosse tête » n’a été déféré devant la justice jusqu’ici dans n’importe quelle affaire, bois de rose, Jirama ou autres scandales retentissants. Comme le système judiciaire dans son ensemble est la première concernée (dans tous les sens du terme) en matière de corruption, le BIANCO demeure jusqu’à présent une coquille vide.Le simple justiciable s’attend à ce que cette augmentation du portefeuille du BIANCO amène les « gros poissons » des fameuses « mallettes » et les commanditaires des trafics d’ossements humains, d’or, de tortue, de bois de rose et ceux qui versent dans le blanchiment d’argent ou dans les trafics d’influences, devant la justice.