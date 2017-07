Le TIM a gagné devant le tribunal

Politique

Gifle pour le HVM

Le tribunal administratif a donné raison au parti TIM et donc lui a autorisé de manifester au stade de Mahamasina pour fêter son 15 ème anniversaire. Une gifle retentissante pour le parti présidentiel HVM. Donc en principe, l’Emmoreg et compagnie n’ont pas le droit d’interdire aux partisans de Marc Ravalomanana de se trémousser au rythme de zumba à Mahamasina et devrait plutôt encadrer la manifestation au lieu d’interdire l’accès au stade comme sur le diaporama.

Evidemment, les leaders du TIM s’en donnent à cœur joie et demandent à ses partisans de venir en nombre à Mahamasina. Les leaders recommandent aussi à ses militants de faire attention car il n’est pas dit que le HVM va lâcher de bonne grâce, jugement en faveur du TIM ou non.

Rappelons que la Préfecture de police pour se dédouaner un peu propose au parti de l’ancien Chef de l’Etat de faire son zumba au coliseum d’Antsonjombe le dimanche 09 juillet mais le TIM a refusé. Ce dernier rétorque que comment se fait-il que le risque d’affrontement puisse disparaître si on déplace l’évènement à Antsonjombe ? Pour le TIM il s’agit tout simplement d’un acharnement contre un adversaire politique. Comme le HVM a démontré qu’il a peur du TIM, il est fort probable que les militants de l’ancien chef de l’Etat fassent une démonstration de force à Mahamasina. Qui est le malin qui a poussé le Préfet de police d’annuler l’autorisation ? Heureusement que le ridicule n’a jamais tué personne !

Aux dernières nouvelles la Préfecture de police refuse d’obtempérer à la décision de justice et veut toujours interdire la manifestation du TIM pour le motif de « menace sur l’ordre public ». Le Préfet de police Angelo Ravelonarivo se prévaut de son autorité et prend un arrêté pour interdire toutes manifestations et ne lève donc pas la réquisition faite aux forces de l’Emmoreg. En face le TIM, fort de la décision de la justice campe sur sa position. En même temps le HVM crie sur les toits que nous sommes dans un Etat de droit. En gros c’est du grand n’importe quoi !