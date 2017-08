Le Syndicat des magistrats fait planer une grève illimité

Justice

Le conflit entre le Syndicat de magistrats de Madagascar (SMM) et l’Exécutif est loin d’être fini. Le SMM ne lâche rien. Dernier évènement en date, la visite inopinée de la présidente du SMM Fanirisoa Ernaivo au centre de détention à Manjakandriana pour vérifier la présence de la détenue, protégée de l’Exécutif, Claudine Razaimamonjy. La milliardaire est encore présente se félicite le SMM. Ce Syndicat menace quand même qu’il risque d’observer une grève illimitée et sans service minimum car l’Exécutif lui semble faire la sourde oreille. « L’indépendance de la justice ainsi que la mise en place d’un vrai Etat de droit, tel est l’objectif principal du SMM selon son leader et pour le moment, ce n’est point le cas ». Des décisions de justice ne sont guère appliquées sans que l’Exécutif et la magistrature suprême ne se fassent entendre. La Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) a beau interpellé les gouvernants à propos de l’affaire Rado Rabarilala et la compagnie aérienne nationale Air Madagascar, sans succès. En tout cas, le SMM n’est pas convaincu de la volonté du gouvernement de résoudre les problèmes d’indépendance de la justice et respect de l’état de droit. Le SMM fait constater que les travaux de plus d’une semaine de la Commission spéciale tripartite –regroupant des représentants du SMM, de la Primature et du ministère de la Justice, n’ont rien résolu et qu’il n’y eut rien de concret. Le porte parole du SMM a donné l’impression que les travaux de la Commission spéciale n’étaient fait que pour gagner du temps. Le Premier ministre pour sa part parle d’engagements des entités impliquées et non plus de revendications ni de problèmes.

Le Chef de l’Etat lors de son vidéo hebdomadaire « Fotoambita » sur la chaine Youtube a déjà répondu au SMM en affirmant que lui en personne n’a jamais donné un ordre quelconque pour faire pression sur une affaire de justice. Il a également énuméré les textes qui lui confèrent le titre de la magistrature suprême et de la présidence du conseil suprême de la magistrature (CSM) mais qu’il n’a jamais abusé ni même siégé. Le SMM de rétorquer qu’on ne lui demande pas de connaître par cœur les textes et lois sur la question mais de faire en sorte que ses collaborateurs notamment l’Exécutif ne fassent pas pression sur les magistrats. La conférence de presse en pleine nuit du ministre de la justice dans l’affaire Claudine Razaimamonjy est un des exemples concrets dans ce sens mais malgré tout cela il est encore en place. Les contribuables justiciables pour leur part savent que qu’ils soient victimes ou prévenus, ils passeront (presque tous) à la casserole quand ils ont affaire au tribunal.