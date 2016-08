Le Sud, les criquets et la pêche, évoqués avec le DG de la FAO

Agriculture

Le Directeur Général de la FAO, José Graziano da Silva, achève la première étape d’une visite officielle dans les îles de l’Océan Indien. Il a été reçu hier 29 août par le président Hery Rajaonarimampianina et rencontrera ce jour les autres entités de développement. Il rejoindra demain l’île Maurice et le 2 septembre, il sera aux Seychelles. Son périple entre dans le cadre de l’appui au Programme Régional de Sécurité alimentaire et nutritionnelle de la Commission de l’Océan Indien. A Maurice, il participera à l’Avant COP22 : Conférence ministérielle et de dialogue public-privé sur les économies de l’océan face au changement climatique en Afrique, en réponse à l’invitation de la Banque Mondiale.

Pour en revenir à Madagascar, le patron de la FAO a noté les progrès réalisés par le pays en matière de démocratie, notamment la mise en place des institutions (pouvait-il le nier, malgré les critiques des opposants ?). En dépit des difficultés, il a fait comprendre qu’il y a également des progrès dans la sécurisation alimentaire et dans la lutte contre la pauvreté et la malnutrition. C’est ainsi que le DG José Graziano da Silva a manifesté son intérêt pour la prévention des invasions de criquets ; l’étape de la lutte semble avoir été conduit à terme, il s’agit dorénavant de prévenir l’extension des foyers de jeunes criquets. Il a également exprimé un intérêt particulier sur la lutte contre la pêche illicite sachant que la pêche illégale constitue un manque à gagner colossal de près de 500 millions de dollars par an au pays. Enfin et non des moindres sujets abordés par le DG de la FAO et ses interlocuteurs malgaches, la sècheresse dans le sud. Le sud de Madagascar et dix autres pays d’Afrique subsaharienne sont aujourd’hui victimes du phénomène climatique El Nino. La FAO accorde une attention particulière aux problèmes provoqués par ce phénomène sur les populations. D’après le ministre d’Etat à l’Agriculture, Rivo Rakotovao, la FAO contribue beaucoup dans la lutte contre la pauvreté et la malnutrition à Madagascar. Le ministre qui assure également l’intérim au ministère des Affaires étrangères, a déclaré que Madagascar va aussi profiter de la coopération sud-sud initié par la Chine en faveur du monde rural.

Le DG de la FAO a accordé et signé un financement d’un million de dollars avec le ministre malgache de l’Environnement pour la lutte contre la déforestation.