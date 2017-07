Le SMM taxé de déstabilisateur

Politique

Grève des magistrats

Le syndicat de magistrat de Madagascar (SMM), initiateur de la grève qui paralyse l’appareil judiciaire actuellement est taxé de déstabilisateur par le Premier ministre et le Chef de l’Etat. Ce dernier lors de son rendez-vous hebdomadaire sur youtube « fotoam-bita » a noté que certain syndicat, sous prétexte de lutte, ne fait que déstabiliser le régime. Bien que le président Hery Rajaonarimampianina n’ait pas annoncé le nom du SMM, on peut deviner qu’il parle du syndicat des magistrats d’autant que le Chef du gouvernement a déjà fait pareil. Le SMM de son côté se dit vexé par l’accusation des hauts responsables de l’Etat « nous luttons pour le bien de la population » se défend le vice président Clément Jaona, « nous demandons surtout l’arrêt de l’instrumentalisation, de l’ingérence des gouvernants dans les affaires de la justice et l’utilisation des magistrats dans des affaires politiques ».

Une négociation avec le Chef du gouvernement a déjà eu lieu mais sans succès puisque le SMM continue la grève au moins jusqu’au 18 juillet. Après le syndicat avisera. C’est-à-dire qu’il risque de prolonger la grève. Les justiciables qui ont des affaires auprès des tribunaux sont impuissants et ne comprennent pas trop ce qui amène les magistrats à faire grève et aussi ce qui pousse le gouvernement à ne pas accepter leurs revendications.

« Le Premier ministre a pris acte et note »

Ce 14 juillet 2017, le Premier ministre Olivier Mahafaly a accueilli une délégation issue du bureau du SMM au palais de Mahazoarivo. Selon un membre de cette délégation, le chef de gouvernement et chef de l’Administration a pris acte et note ; il s’est engagé à diffuser des « instructions » à l’attention des hiérarchies de l’Administration pour respecter l’indépendance de la justice. Les discussions ont duré près de deux heures. La délégation du SMM ne s’est pas prononcée sur la suite de la grève mais a dit s’en remettre à l’Assemblée générale qui devra se dérouler lundi prochain.