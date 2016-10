Le SIM demeure sceptique

Economie

COMESA et industrialisation

Depuis l’entrée de Madagascar dans le groupe des pays membres du COMESA, les industriels de Madagascar qu’ils soient du FIVMPAMA ou du SIM n’ont jamais tiré profit de manière concrète de ces accords et conventions COMESA. C’est l’impression qui se dégage des déclarations successives de nombreux opérateurs industriels. La Savonnerie Tropicale en sait quelque chose depuis des années malgré les multiples appels aux autorités et procédures judiciaires engagées. Le président du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM) a certes admis que des efforts ont été déployés par l’Etat ces derniers temps, mais rien vraiment de concret et de préhensible et concluant.

Ce que les industriels attendent de l’Etat c’est l’appui et la facilitation des financements, entre autres des mesures incitatives si d’autres réclament la création d’une véritable banque de développement.

Le président de la République et président en exercice du COMESA a insisté sur la nécessaire industrialisation inclusive et durable, quant au ministre de l’Industrie malgache, il a précisé qu’une marque « Made in COMESA » a même été évoquée lors de ce 19è Sommet du marché commun au pays du COMESA.

Des résolutions ont été prises avant que le sommet ne s’achève mais on voit mal leur mise en œuvre en une année de présidence malgache de cette organisation, en faveur des industries malagasy.