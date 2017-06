Le SEMPIDOU de nouveau en grève

Société

Douane

L’Etat n’a pas trouvé de solutions satisfaisantes aux requêtes du syndicat des agents des douanes (SEMPIDOU) malgré le délai de plus de 20 jours qui lui a été accordé. Ainsi comme annoncé à l’issue de l’assemblée générale du 1er juin dernier et promis par les personnels syndiqués de la Douane de Madagascar, les membres du syndicat ont repris la grève le 27 juin –une grève illimitée qui observe cependant un service minimum. En effet, la rencontre avec la Direction générale des douanes de ce 27 juin n’a pas convaincu le SEMPIDOU qui réclame toujours la révision à la hausse des primes de motivation, vieille de 57 ans. Le SEMPIDOU a déjà revendiqué la révision du mode de calcul de cette prime en 2013 mais sans résultat. D’après le président du SEMPIDOU, le blocage réside dans le changement de mode de calcul de la prime proposé par la Direction générale. La prime en question est une prime de motivation pour l’amélioration des recettes douanières. En tout cas, la non résolution de ce mouvement de grève du SEMPIDOU provoque d’énormes pertes pour le Trésor public et surtout pour les opérateurs importateurs/exportateurs. Les groupements des opérateurs en entreprises franches sont les premiers à subir de plein fouet cette paralysie de l’administration douanière. Et ce en dépit des services minimum qui sont limités aux médicaments et matériaux médicaux et hospitaliers, aux armements militaires, aux produits périssables, aux animaux vivants et aux colis diplomatiques.