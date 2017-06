Le Président derrière une vitre blindée lors du défilé à Mahamasina

Société

Fête de l’indépendance

La célébration de la fête de l’indépendance s’est déroulée au stade de Mahamasina comme à l’accoutumée avec la revue des troupes et les défilés des forces armées. A part, quelques exceptions telles les portiques détecteurs de métaux et autres objets dangereux ainsi que les caméras de surveillance, le président de la République Hery Rajaonarimampianina et ses proches se sont barricadés derrière une vitre blindée à la tribune officielle à Mahamasina à la grande surprise générale. Insécurité et menaces terroristes y sont pour quelque chose dans ces mesures et nouveaux équipements installés à l’entrée du stade. Le président de la République n’est pas insensible à tous ces problèmes. Donc, il a peur lui aussi comme tout le monde de se faire assassiner. D’après le responsable de la sécurité au niveau de la gendarmerie nationale, il y a eu des tracts menaçant la vie du Chef de l’Etat ce qui explique cette mesure. Ce haut gradé note que ce genre de tract est considéré comme un acte de terrorisme et sera puni comme tel.

Cette mesure, qui a sûrement coûté chère au trésor public, plus le festin d’Iavoloha qui aurait coûté la bagatelle de 100 millions d’ariary ont écœuré l’opinion dont la grande majorité crève de faim. D’autant que le Chef de l’Etat dans son discours a reconnu, une fois n’est pas coutume, que les Malgaches sont de plus en plus pauvres. Il a ainsi énuméré l’état de pauvreté de la population secteur par secteur : à peine 15% ont accès à l’électricité, 11 millions seulement ont accès à l’eau potable, 92% qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Sans oublier notre dépendance alimentaire alors que plus de 80% de la population sont considérés comme des ruraux….

Dès la fête finie, le Chef de l’Etat a repris son bâton de pèlerin pour continuer le tour du monde. Il devra rencontrer le président français, Emmanuel Macron le 28 juin.