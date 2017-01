Le MAPAR II et le VPM, toujours aux côtés du pouvoir

Politique

Vie de parti

Deux partis politiques issus de l’Assemblée Nationale ont fait le déplacement au palais d’Etat d’Iavoloha ce samedi 14 janvier 2017 ; il s’agit du MAPAR II et du VPM (Vondrona politika miara-dia), tous les deux dissidents du MAPAR originel et VPM/MMM originel également. Ils sont venus présenter leurs vœux pour l’année 2017 au président de la République, Hery Rajaonarimampianina.

Le ministre de Fonction Publique, Jean de Dieu Maharante, a conduit la délégation du MAPAR II qui a donc présenté ses voeux pour la réussite des activités à entreprendre pour cette année 2017. Ce parti a annoncé qu’il sera toujours aux côtés du pouvoir et soutiendra le président Rajaonarimampianina. Les mêmes souhaits ont été réitérés par le député Benja Urbain Andriantsizehena qui était à la tête du groupe VPM accueilli par le président de la République dans l’après-midi. Pour sa part, le Président a expliqué aux députés que « beaucoup de choses vont se faire cette année », et d’ajouter : « Il faut la cohésion de tous pour réussir, et faites-le savoir aux autres élus car l’union fait la force ».

Pendant ce temps, le parti présidentiel, HVM se congratule dans un grand hôtel à l’occasion de la nouvelle année. Son président, Rivo Rakotovao multiplie les déclarations en faveur de la cohésion, de la solidarité pour le développement ; la force d’un parti se mesure dans les résultats aux élections, fait-il comprendre et le HVM est fin prêt pour n’importe quelle échéance électorale.