Le HVM refuse toute idée de dissolution

Politique

Assemblée nationale

« Nous refusons catégoriquement toute idée de dissolution de l’Assemblée nationale par souci de l’argent public qui devrait être dépensé pour de nouveau scrutin » clame le député d’Atsimondrano Harijaona Randriamalala dit Jaona Elite. Elu sous l’étiquette indépendante, il est devenu HVM défenseur farouche du régime depuis.

Rappelons que le TIM et le MAPAR ont réclamé la dissolution de l’Assemblée nationale au motif que les députés ne servent à rien, qu’ils ne respectent rien : lois comme règlement intérieur. L’adoption de la dernière loi des finances et le chantage sur les fameux 4X4 avec une rixe évitée de justesse, ont été la goutte d’eau qui a fait déborder la vase. Les groupes parlementaires TIM et MAPAR ont ainsi appelé à la dissolution de cette institution.

Le HVM est farouchement opposé à cette idée. « Selon la loi, un autre scrutin doit avoir lieu dans les 60 jours après la dissolution » d’après le jeune député « et le trésor public est dans la difficulté maintenant ». Ceci pour expliquer que les députés dont notamment les HVM se soucient de l’argent public. Il a omis de rappeler que ces mêmes députés ont eu recours à des chantages odieux pour réclamer leur fameux 4X4 entre autres. En tout cas, les animateurs de l’émission dominicale « Don-dresaka » de TVPlus de ce 4 décembre 2016 font remarquer que les députés sont réticents malgré leur appel à venir participer à leur émission et s’expliquer à propos de ces 4x4 qu’ils revendiquent.

Notons que le HVM n’a aucun député élu sous la couleur du parti mais dispose actuellement au moins 8 groupes parlementaires qui sont soit HVM soit pro-régime HVM avec les MAPAR au nombre infini, les VPM MMM qui sont des caméléons de haut vol et les indépendants qui ne sont pas si indépendants que cela.